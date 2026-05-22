Prima pagină » Comunicate de presă » Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova

Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova

Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

București, 11 mai 2026 – Conor Dempsey aduce în România și Republica Moldova o experiență amplă acumulată în cei peste 15 ani de activitate în cadrul MSD, atât în funcțiile de conducere deținute în filialele naționale din Irlanda, Croația și Slovenia, cât și în calitatea de membru al echipei de leadership la nivel regional în Europa de Sud-Est. Acesta îi succede lui Marcelo Pascual Morales, care a fost numit Associate Vice President & Executive Officer of MSD Japonia.

Înainte de a prelua această poziție, Conor a ocupat funcția de Managing Director al MSD Croația și Slovenia. Un lider senior din industria farmaceutică, specializat în conducerea afacerilor, dezvoltare strategică, market access, transformare organizațională și eficientizarea managementului comercial, Conor este recunoscut pentru capacitatea de a construi echipe performante, de a susține creșterea sustenabilă și de a crea organizații puternice, orientate către valori. S-a implicat activ în consolidarea inițiativelor de prevenție prin vaccinare anti-HPV în Irlanda și Croația, două piețe europene cu progrese importante în această direcție. Experiența sa reflectă un angajament constant pentru extinderea accesului la prevenție, creșterea nivelului de informare și susținerea parteneriatelor care pot contribui la reducerea impactului cancerelor cauzate de infecția cu HPV.

Mă bucur să mă alătur echipei din România cu care împărtășesc aceeași dorință de a aduce valoare reală pacienților. România se află într-un moment important de evoluție în sănătate, cu progrese notabile în domenii esențiale precum oncologia și cu oportunități semnificative de a continua acest parcurs, inclusiv prin inițiative de prevenție precum cel mai generos program de vaccinare anti-HPV din Europa. Cred cu tărie că fiecare pacient din România merită acces la soluții inovatoare care pot face o diferență reală în parcursul său de îngrijire și tratament. Îmi doresc ca, împreună cu echipa locală și cu partenerii din ecosistemul de sănătate, să contribuim la accelerarea accesului la inovație și la consolidarea unui viitor mai bun pentru pacienți, construit pe colaborare, încredere și angajament pe termen lung” a declarat Conor Dempsey, noul Director General al MSD România și Republica Moldova

Conor Dempsey va avea obiectivul de a dezvolta prezența companiei pe cele două piețe. Prioritățile sale vor include consolidarea leadershipului MSD în oncologie și vaccinuri, dezvoltarea ariei terapeutice de cardio-metabolice și susținerea accesului la inovație, într-un context în care sistemele de sănătate au nevoie de soluții sustenabile, predictibile și orientate către rezultate. Printr-o abordare bazată pe colaborare, performanță și parteneriate strategice, Conor va urmări întărirea rolului MSD România ca partener relevant pentru autorități, profesioniștii din domeniul sănătății și comunitățile de pacienți.

Sunt încrezător că, sub conducerea lui Conor, MSD România și Republica Moldova își vor consolida rolul strategic în cadrul noii subregiuni MEDEBA – Mediterana, Europa de Est și Țările Baltice. România este o prioritate, atât datorită amplorii nevoilor sale în domeniul sănătății, cât și datorită oportunității de a oferi inovații semnificative care îmbunătățesc viața pacienților, sporesc sănătatea publică și sprijină sisteme de sănătate mai sustenabile. Cred cu tărie că extinderea accesului la soluții inovatoare care creează valoare durabilă pentru pacienți, societate și economie în general va rămâne o prioritate acum și în viitor.”, a declarat Jasper Kunow, Mediterranean, Eastern Europe & Baltics Lead.

Conor este absolvent al Universității Trinity College și deține un masterat acordat de Smurfit Business School, unde s-a specializat în marketing.

Despre MSD

La MSD – companie cunoscută sub numele de Merck & Co., Inc. în SUA și Canada, cu sediul în Rahway, NJ, SUA – suntem uniți în jurul unui scop comun: folosim puterea științei la cel mai înalt nivel pentru a salva și îmbunătăți vieți în întreaga lume. De mai bine de 130 de ani, aducem speranță omenirii prin dezvoltarea unor importante medicamente și vaccinuri. Aspirăm să fim principala companie bio-farmaceutică axată pe cercetarea intensivă, iar în prezent suntem în avangarda cercetării pentru a oferi soluții inovatoare în domeniul sănătății, contribuind semnificativ la progresul în prevenirea și tratarea bolilor care amenință oamenii și animalele. Promovăm o forță de muncă diversă și incluzivă și ne desfășurăm în mod responsabil activitățile operaționale pentru a face posibil un viitor sigur, durabil și sănătos pentru oameni și comunități.

Sursă foto: MSD

Recomandarea video

Citește și

ADVERTORIAL Seria HUAWEI WATCH FIT 5. Ceasurile care te învață cum să îmbini un program aglomerat cu grija pentru sănătate și mișcare
10:00
Seria HUAWEI WATCH FIT 5. Ceasurile care te învață cum să îmbini un program aglomerat cu grija pentru sănătate și mișcare
COMUNICAT Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
08:00, 21 May 2026
Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
COMUNICAT DERTOUR ROMÂNIA lansează campania „Avans 1 euro” pentru vacanțele de iarnă 2026-2027
16:03, 19 May 2026
DERTOUR ROMÂNIA lansează campania „Avans 1 euro” pentru vacanțele de iarnă 2026-2027
COMUNICAT Galați, punct de întâlnire pentru medicina multidisciplinară: „Afecțiunile musculo-scheletale – abordare multidisciplinară clinico-imagistică”
15:39, 13 May 2026
Galați, punct de întâlnire pentru medicina multidisciplinară: „Afecțiunile musculo-scheletale – abordare multidisciplinară clinico-imagistică”
COMUNICAT Ce se întâmplă după finalizarea perioadei de afișare publică
11:20, 11 May 2026
Ce se întâmplă după finalizarea perioadei de afișare publică
COMUNICAT Comunicat de presă | Taxarea nediferențiată a produselor cu nicotină ar putea alimenta o nouă epidemie de fumat în Europa
12:09, 09 May 2026
Comunicat de presă | Taxarea nediferențiată a produselor cu nicotină ar putea alimenta o nouă epidemie de fumat în Europa
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Veste uriașă în lumea mondenă! Celebra cântăreață din România a devenit mamă pentru prima dată
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Tragedia din Bacău. Șefa Ambulanței județene spune că nu și-a dat seama cât de grav era cazul copilului mort la școală: „Acum cu siguranță aș fi trimis echipaj cu medic”
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Țara care a ajuns lider în turismul de relaxare și wellness. Mulți români aleg să-și petreacă vacanță aici: „M-am simțit complet relaxată și fără stres”
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Un mormânt vechi de 950 de ani a dezvăluit un ritual neașteptat al oamenilor
BREAKING NEWS Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei
18:56
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei
ECONOMIE Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir
18:42
Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir
VIDEO Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
18:34
Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
INEDIT Cel mai mare magazin de gustări din lume vinde peste 30.000 de produse din 70 de țări. Unde se află
18:12
Cel mai mare magazin de gustări din lume vinde peste 30.000 de produse din 70 de țări. Unde se află
JUSTIȚIE ÎCCJ atacă la Curtea Constituțională modificările Codului de procedură penală. Ce contestă judecătorii
18:01
ÎCCJ atacă la Curtea Constituțională modificările Codului de procedură penală. Ce contestă judecătorii
AUTO Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare
17:55
Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare

Cele mai noi

Trimite acest link pe