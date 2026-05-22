Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova

București, 11 mai 2026 – Conor Dempsey aduce în România și Republica Moldova o experiență amplă acumulată în cei peste 15 ani de activitate în cadrul MSD, atât în funcțiile de conducere deținute în filialele naționale din Irlanda, Croația și Slovenia, cât și în calitatea de membru al echipei de leadership la nivel regional în Europa de Sud-Est. Acesta îi succede lui Marcelo Pascual Morales, care a fost numit Associate Vice President & Executive Officer of MSD Japonia.

Înainte de a prelua această poziție, Conor a ocupat funcția de Managing Director al MSD Croația și Slovenia. Un lider senior din industria farmaceutică, specializat în conducerea afacerilor, dezvoltare strategică, market access, transformare organizațională și eficientizarea managementului comercial, Conor este recunoscut pentru capacitatea de a construi echipe performante, de a susține creșterea sustenabilă și de a crea organizații puternice, orientate către valori. S-a implicat activ în consolidarea inițiativelor de prevenție prin vaccinare anti-HPV în Irlanda și Croația, două piețe europene cu progrese importante în această direcție. Experiența sa reflectă un angajament constant pentru extinderea accesului la prevenție, creșterea nivelului de informare și susținerea parteneriatelor care pot contribui la reducerea impactului cancerelor cauzate de infecția cu HPV.

„Mă bucur să mă alătur echipei din România cu care împărtășesc aceeași dorință de a aduce valoare reală pacienților. România se află într-un moment important de evoluție în sănătate, cu progrese notabile în domenii esențiale precum oncologia și cu oportunități semnificative de a continua acest parcurs, inclusiv prin inițiative de prevenție precum cel mai generos program de vaccinare anti-HPV din Europa. Cred cu tărie că fiecare pacient din România merită acces la soluții inovatoare care pot face o diferență reală în parcursul său de îngrijire și tratament. Îmi doresc ca, împreună cu echipa locală și cu partenerii din ecosistemul de sănătate, să contribuim la accelerarea accesului la inovație și la consolidarea unui viitor mai bun pentru pacienți, construit pe colaborare, încredere și angajament pe termen lung” a declarat Conor Dempsey, noul Director General al MSD România și Republica Moldova.

Conor Dempsey va avea obiectivul de a dezvolta prezența companiei pe cele două piețe. Prioritățile sale vor include consolidarea leadershipului MSD în oncologie și vaccinuri, dezvoltarea ariei terapeutice de cardio-metabolice și susținerea accesului la inovație, într-un context în care sistemele de sănătate au nevoie de soluții sustenabile, predictibile și orientate către rezultate. Printr-o abordare bazată pe colaborare, performanță și parteneriate strategice, Conor va urmări întărirea rolului MSD România ca partener relevant pentru autorități, profesioniștii din domeniul sănătății și comunitățile de pacienți.

„Sunt încrezător că, sub conducerea lui Conor, MSD România și Republica Moldova își vor consolida rolul strategic în cadrul noii subregiuni MEDEBA – Mediterana, Europa de Est și Țările Baltice. România este o prioritate, atât datorită amplorii nevoilor sale în domeniul sănătății, cât și datorită oportunității de a oferi inovații semnificative care îmbunătățesc viața pacienților, sporesc sănătatea publică și sprijină sisteme de sănătate mai sustenabile. Cred cu tărie că extinderea accesului la soluții inovatoare care creează valoare durabilă pentru pacienți, societate și economie în general va rămâne o prioritate acum și în viitor.”, a declarat Jasper Kunow, Mediterranean, Eastern Europe & Baltics Lead.

Conor este absolvent al Universității Trinity College și deține un masterat acordat de Smurfit Business School, unde s-a specializat în marketing.

