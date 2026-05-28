Astăzi începe „Carnaval în cetate”, cel mai mare festival al verii din Transilvania

Sighișoara, ultima cetate medievală locuită permanent din Europa, dă astăzi startul unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente ale începutului de vară: „Carnaval în cetate”, festivalul care transformă centrul medieval într-un spațiu al muzicii, costumelor, animației stradale și experiențelor pentru toate vârstele.

Timp de cinci zile, între 28 mai și 1 iunie, mii de turiști sunt așteptați în Cetatea Medievală Sighișoara pentru concerte live, spectacole de dans, magie, activități pentru copii și momente de animație care vor aduce o atmosferă vibrantă pe străduțele istorice ale cetății.

Pentru a amplifica experiența de carnaval, organizatorii vor oferi gratuit 2.000 de măști de carnaval participanților, invitând publicul să intre complet în spiritul festivalului și să transforme cetatea într-un adevărat spectacol de culoare și energie.

Festivalul este organizat de Asociația Antreprenorilor Locali din Sighișoara, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sighișoara și al Consiliului Județean Mureș, și își propune să aducă împreună turiști, comunitatea locală și artiști într-o experiență urbană unică, desfășurată într-unul dintre cele mai iubite orașe medievale din Europa.

Cinci zile de concerte, spectacole și activități pentru toate vârstele

Programul festivalului include concerte live, DJ sets, spectacole tematice, animație stradală și show-uri de magie, într-un mix care transformă „Carnaval în cetate” într-un festival dedicat întregii familii.

Printre artiștii și trupele care vor urca pe scenă se numără Robin and the Backstabbers, Snails, Bere Gratis, NIDAL, Nicolae Gheza & Guest, VOG, ZYMPHONIX și Flama.

Festivalul debutează astăzi, de la ora 17:00, cu ceremonia oficială de deschidere și un spectacol de dans care va anima centrul cetății.

Totodată, organizatorii au pregătit și o zonă specială pentru copii – „Kids Land” – cu acces zilnic, unde cei mici vor avea parte de ateliere creative, jocuri, tobogane gonflabile și spectacole dedicate.

Atmosferă de festival în inima Transilvaniei

„Carnaval în cetate” aduce la Sighișoara o combinație aparte între farmecul medieval al cetății și energia unui festival modern, într-o perioadă în care orașul devine una dintre cele mai animate destinații turistice din Transilvania.

„Ne dorim ca fiecare vizitator să simtă energia acestui loc și să plece de aici cu amintirea unei experiențe speciale. Carnavalul este despre bucurie, muzică, oameni, culoare și despre felul în care Sighișoara prinde viață în aceste zile”, a declarat Dmitrii Todirică, președintele Asociației Antreprenorilor Locali din Sighișoara.

Toate activitățile din cadrul festivalului sunt cu acces gratuit.