Psihologii spun că persoanele care au nevoie să aibă casa mereu ordonată și curată au aceste trăsături de caracter

Această nevoie de curățenie este o modalitate de a menține controlul și de a reduce nivelurile de anxietate și stres, scrie El Economista.

Covorul perfect așezat, pernele canapelei mereu pline, podelele strălucitoare și curate și organizarea cărților după culoare sunt câteva dintre obiceiurile comune ale oamenilor care își mențin mereu casele ordonate și impecabile. Dintr-o perspectivă psihologică, aceste tipuri de acțiuni dezvăluie multe despre persoana în cauză.

Potrivit psihologilor, menținerea unei locuințe „perfecte” este o modalitate de a menține un sentiment de control, ceea ce ajută la reducerea nivelului zilnic de anxietate și stres. Persoanele care sunt mai disciplinate și respectă rutinele sunt cele care tind să mențină ordinea în diferite domenii ale vieții lor.

Într-un articol al Institutului Raimon Gaja, psihologul Ana María Ramírez explică faptul că dezordinea expune o persoană la numeroși stimuli, limitându-i capacitatea de a se concentra asupra unui anumit obiectiv. Prin urmare, un spațiu lipsit de obiecte care distrag atenția îmbunătățește starea de spirit și, în general, îmbunătățește calitatea vieții.

Dar experții sunt clari în această privință. Acest obiectiv este pozitiv atâta timp cât permite o oarecare flexibilitate și nu devine o chestiune obsesivă care te ține în alertă pe tot parcursul zilei și care poate duce la alte probleme.

De fapt, în multe cazuri, această obsesie poate fi motivată de tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC), care implică un tipar de gânduri nedorite care duc la comportamente repetitive, care interferează cu activitățile zilnice și provoacă suferințe emoționale semnificative.

În orice caz, atâta timp cât nu cauzează probleme în viața de zi cu zi sau nu îi afectează pe cei din jurul tău, nu este nevoie să-ți faci griji. În caz contrar, se poate apela la profesionist care poate oferi instrumentele necesare pentru a rezolva astfel de situații.

