Când vor fi gata loturile 3 și 4 de pe A0 nord? Ionel Scrioșteanu: „Lotul 3 e aproape gata, termen februarie, lotul 4 în octombrie-noiembrie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, în emisiunea „Cu Gândul la București”, noul secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a vorbit despre stadiul lucrărilor pe A0, menționând că loturile 3 și 4 pe zona de nord sunt aproape de finalizare. Urmăriți aici, integral, emisiunea.

Ionel Scrioșteanu menționează că, în cazul lucrărilor de pe centura Bucureștiului, partea de nord nu va fi dezavantajată, deoarece o parte din traficul de tranzit va fi preluată de partea de sud, odată inaugurată, reducându-se astfel aglomerația din zona de nord. De asemenea, acesta aduce în vedere progresul făcut de către constructor pe lotul 3, unde traficul a fost deschis înainte de termen. În ceea ce privește DN3, unde au fost unele întârzieri, invitatul justifică situația prin faptul că au fost necesare exproprieri și relocări de utilități.

„Cei din nord nu trebuie să se simtă dezavantajați, pentru că seminelul sudic va ajuta mult și nordul Bucureștiului, pentru că o parte din traficul de tranzit mergea pe nordul Capitalei, pentru că avem totuși patru benzi, chiar dacă nefinalizate, între DN7 și A1 și mai departe până la DN2. Și atunci o parte din traficul către Portul Constanța, de exemplu, mergea pe partea de nord, care va fi preluat acum cu siguranță pe partea de sud, faci 26-25 de minute. Vizavi de constructorul chinez, când am avut nevoie, s-a mobilizat foarte bine în toamna anului trecut și am reușit să dăm în trafic un tronson de autostradă și legătura cu DN2 mult înainte de termen, deci poate. Termenul contractual este undeva până în luna februarie a anului viitor. Deci suntem încă în graficul contractului, nici pe departe să fi depășit. Firma de pe lotul trei avea ultimul termen acordat noiembrie 2023, iar acum suntem în iunie 2025. Pentru firma din China, într-adevăr, după ce am dat în trafic în toamna anului trecut legătura ca să putem să utilizăm cei 10 km din lotul doi pe zona de nord, din A0 de la 3 până la DN2, pare că nu-și mai turează motoarele, că noi am zis, chiar dacă contractul este undeva până în luna februarie, haideți să închidem anul acesta să putem să circulăm de la A3, DN2 și A2, pentru că deocamdată n-avem nod rutier cu DN3. Și aici au fost o serie de probleme și discuții pentru că proximitatea DN3 a fost și acolo nevoie de exproprieri suplimentare pentru relocarea unor utilități.”