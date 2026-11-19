Invitații zilei sunt Matei Sumbasacu, președinte al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic Re:Rise și Mihai Diaconescu, seismolog în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul .