Prima pagină » Cu Gândul la București » ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 20 noiembrie, de la ora 14.00. Invitați: Matei Sumbasacu, președintele Asociației Re:Rise, și Mihai Diaconescu, seismolog INFP
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 20 noiembrie, de la ora 14.00. Invitați: Matei Sumbasacu, președintele Asociației Re:Rise, și Mihai Diaconescu, seismolog INFP
Invitații zilei sunt Matei Sumbasacu, președinte al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic Re:Rise și Mihai Diaconescu, seismolog în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Emisiunea o puteti urmări pe Facebookși pe canalul de YouTube Gândul.