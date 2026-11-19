Președintele rus Vladimir Putin a comentat pentru prima dată, joi, după summitul din China, atacurile Forțelor Armate Ucrainene asupra Podului Crimeea. Liderul de la Kremlin a dat asigurări că punctul de trecere va fi restaurat și a amenințat Kievul cu „acțiuni dureroase de represalii”.

El a adăugat că Moscova „nu va negocia”.

Rusia va răspunde atacurilor Ucrainei asupra Podului Crimeea, iar podul în sine va fi restaurat, a declarat președintele rus Putin.

„Vom răspunde la aceste atacuri. Și vreau ca toată lumea să știe acest lucru. Cred că răspunsul nostru, așa cum tocmai am spus, va fi mult mai dureros decât ceea ce a făcut regimul de la Kiev podului. Și, bineînțeles, vom restaura podul.”, a declarat el la o conferință de presă după summitul trilateral Cu Trump și Xi Jinping din China.

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Putin a precizat că Podul Crimeea este o structură pur pașnică. Rusia nu l-a mai folosit de mult timp pentru transportul de echipamente, muniții sau chiar produse petroliere.

„În primul rând, vreau să spun că Podul Crimeea este o instalație pur civilă. De mult timp – de fapt, am dat o instrucțiune directă – nu am mai folosit Podul Crimeea pentru transportul de echipamente militare sau muniții. Nici măcar nu am transportat petrol sau produse petroliere peste pod. Este o instalație pur civilă. Permiteți-mi să vă reamintesc că în iunie anul acesta, șeful regimului de la Kiev a anunțat că în termen de 40 de zile vor provoca daune ireparabile Rusiei și vor distruge sectorul nostru energetic. Da, am spus deja asta; daunele erau făcute. Dar pe 5 august, după cum știm, cele 40 de zile s-au încheiat. Rezultatul a fost departe de a fi așteptat. Da, au început să atace petrolierele noastre în Marea Neagră. Ca răspuns, după cum știe toată lumea, am început să acționăm în mod corespunzător. Dar acțiunile noastre de represalii s-au dovedit mult mai dureroase pentru regim decât încercarea de a afecta economia noastră. Și acum auzim din toate părțile: vă cerem să vă opriți; haideți să fim de acord: fie stabilim un armistițiu pe mare, fie nu vom ataca sectorul nostru energetic. Sincer, am discutat această problemă cu colegii mei din Consiliul de Securitate și le-am cerut tuturor să o analizeze și să o reexamineze în speranța că poate vom putea ajunge la un acord. Dar, după atacurile de la Podul Crimeea, nu vom negocia. Vom răspunde la aceste atacuri. Și vreau ca toată lumea să știe acest lucru. Cred că răspunsul nostru, așa cum tocmai am spus, va fi mult mai dureros decât ceea ce a făcut regimul de la Kiev cu podul. Și, bineînțeles, vom restaura podul. De fapt, există două poduri acolo: un pod rutier și un pod feroviar. Podul rutier a suferit daune serioase, dar podul feroviar a fost deja restaurat, cred. Cu arme moderne și arme de precizie, acest lucru nu este chiar atât de dificil de realizat. Întrebarea este care va fi răspunsul.“, a transmis Putin.

Șeful de stat a subliniat, de asemenea, că Rusia a creat posibilitatea deplasării în Crimeea prin „Novorossiya“ și își va consolida prezența acolo în urma atacurilor de pe Podul Crimeea.

Reamintim că oficialii ruși folosesc „Novorossiya” ca denumire pentru cele patru regiuni ucrainene pe care Moscova pretinde că le-a anexat în 2022 (Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson)

Între timp, joi, viceprim-ministrul rus, Marat Khusnullin, a anunțat că planul de restaurare a Podului Crimeea a fost deja pe deplin convenit și este programat pentru aprobare în următoarele zile.

„Avem banii pentru asta. Avem o echipă profesionistă”, a declarat acesta, conform TASS.

La rândul său, viceprim-ministrul rus Andrei Nikitin a anunțat că traficul pe prima linie de cale ferată a Podului Crimeea a fost redeschis.

„Primele trenuri vor pleca în curând”, a declarat el, conform RIA Novosti.

Forțele armate ucrainene au atacat Podul Crimeea de trei ori în această săptămână – pe 16, 17 și 19 noiembrie. Conform rapoartelor preliminare, nu au existat victime. Comitetul de anchetă rus a deschis o anchetă penală cu privire la atac. Traficul rutier pe pod a fost suspendat în urma celui de-al doilea atac.

Mai exact, pe 16 noiembrie, Kievul a lovit podul cu drone și rachete, avariind arcada principală a structurii. Ulterior, în noaptea de 16 spre 17 noiembrie, un atac masiv cu rachete de croazieră ucrainene (inclusiv rachete Flamingo și Neptune) a provocat prăbușirea unei secțiuni întregi a părții rutiere în mare și a avariat linia ferată. Președintele Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept una „fără precedent”.

Ucraina a lovit podul pentru a treia oară în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, cu rachete Neptune și drone, vizând din nou zona arcadei și calea ferată.