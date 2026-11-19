Rezidenții din România au efectuat anul trecut cea mai mare proporție de călătorii pe cale terestră din Uniunea Europeană, dar s-au situat la polul opus în privința deplasărilor cu avionul, arată cele mai recente date publicate de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, rezidenții au efectuat puțin peste 1,2 miliarde de călătorii, dintre care 81,4% pe cale terestră, 17,2% cu avionul și 1,4% pe căi navigabile. Autoturismele au reprezentat principalul mijloc de transport, fiind folosite pentru 63,3% din totalul călătoriilor. Trenurile au avut o pondere de 13,3%, iar autobuzele și autocarele, de 3,8%.

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România, pe primul loc în UE la deplasările terestre

România a înregistrat cea mai ridicată pondere a deplasărilor terestre din UE, de 94%. Pe următoarele locuri s-au situat Slovenia, cu 90,4%, Bulgaria, cu 89%, și Cehia, cu 88,9%, mai arată datele Eurostat.

În ceea ce privește transportul aerian, cele mai frecvente călătorii au fost înregistrate în rândul rezidenților din Malta, unde au reprezentat 61,6% din total, Cipru, 51,1%, și Irlanda, 41,8%. Procente ridicate au fost înregistrate și în Luxemburg, 38,5%, și Danemarca, 36,6%. La acest capitol România s-a situat pe ultimul loc în UE, potrivit Eurostat.

De asemenea, transportul pe căile navigabile a avut cea mai mare pondere în Malta, de 38,4%, urmată de Grecia, cu 15,9%, şi Finlanda, cu 6,9%.

Românii au făcut doar 1,2 milioane de călătorii cu avionul

Potrivit Eurostat, dintre cele 21,6 milioane de călătorii efectuate anul trecut de rezidenţii din România, 20,3 milioane au fost efectuate pe cale terestră, 1,278 milioane pe calea aerului şi doar 12.802 călătorii pe căi navigabile.