Pâinea este unul dintre cele mai consumate alimente de către români. De aceea, este bine să cunoaștem care sunt cele mai potrivite metode de a o păstra proaspătă pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Iată ce spun experții și ce sfaturi oferă în acest sens.

„În timpul coacerii, amidonul din făină se dilată și absoarbe toată apa. De aceea, miezul devine moale și aerat. „Imediat ce scoți pâinea din cuptor și aceasta atinge o suprafață, începe să se usuce – acesta este motivul pentru care pâinea se învechește; amidonul nu «suportă» să stea expus la aer”, explică Sophia Handschuh, cofondatoare a brutăriei Sourdough Sophia din Londra, potrivit The Guardian.

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Pentru a preveni acest lucru, Handschuh își păstrează pâinea la temperatura camerei, într-o pungă de hârtie rezistentă la grăsimi, de hârtie: „Aceasta este, probabil, cea mai bună metodă – fără plastic.

Și Rachel Morgan preferă punga de hârtie: „Aș evita, totuși, cutia pentru pâine”, spune cofondatoarea brutăriei Twelve Triangles din Edinburgh. „Aceasta poate reține umiditatea, făcând pâinea să «transpire»; astfel, coaja se înmoaie, iar riscul de apariție a mucegaiului crește.”

De ce nu este recomandat să păstrăm pâinea în frigider

Cât despre frigider – categoric nu, afirmă Florin Grama de la Tarn Bakery, din nordul Londrei: „Este cel mai rău lucru pe care îl poți face”, spune el. „Pâinea se va învechi în aproximativ o zi.”

Reîncălzirea este soluția pentru a reda prospețimea: „Încălzirea pâinii permite evaporarea apei și reactivarea amidonului”, explică Handschuh. Așadar, dacă pâinea are deja câteva zile, „pune-o în cuptor pentru 5–10 minute și ar trebui să rămână proaspătă încă o zi sau două”.

Pe de altă parte, dacă nu intenționezi să consumi pâinea în câteva zile de la cumpărare, congelarea este, de departe, cea mai bună opțiune, spune Grama – mai ales dacă plănuiești oricum să o prăjești. „Taie-o felii, astfel încât să poți scoate ulterior doar cât ai nevoie, apoi împacheteaz-o bine, congeleaz-o și prăjește feliile direct congelate.” O altă variantă, sugerează Handschuh, este să congelezi pâinea întreagă: „Las-o să se dezghețe, apoi pune-o în cuptor, la o temperatură scăzută, pentru a se încălzi uniform.”

Dacă, totuși, pâinea este pe punctul de a se strica, Handschuh recomandă să o rupi în bucăți și să o amesteci cu „mult” ulei de măsline, sare de mare (fulgi), puțin usturoi și cimbru proaspăt. „Bag-o la cuptor pentru 10–20 de minute, până devine aurie, și vei obține crutoane mari, ideale pentru salate.”