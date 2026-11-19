Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Buzău a fost cât pe ce să-și piardă toate economiile. Acesta a fost contactat de doi pretinși ofițeri SRI, care au încercat să-l convingă să depună 11.000 de euro și 8.000 de lei într-un așa-zis „cont securizat”, sub pretextul că a fost victima unei fraude online. Din fericire, bărbatul a apelat la poliție, care a descoperit că unul dintre complicii la infracțiune este un cetățean ucrainean.

Infractorii au apelat chiar și la tehnologia Inteligenței Artificiale, pentru a face schema cât mai credibilă. Comunicarea cu victima s-a desfășurat prin apeluri video, în cadrul cărora hoții au apelat la diverse imagini generate cu I.A. Mai mult, unul dintre infractori s-a îmbrăcat chiar în uniformă de ofițer SRI (Serviciul Român de Informații) pentru a părea cât mai convingător în fața bărbatului.

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Gruparea i-a cerut victimei să predea sumele de 11.000 de euro și 8.000 de lei pentru a fi depuse într-un „cont securizat”.

Din fericire, bărbatul a apelat la Poliție, iar agenții au organizat o acțiune de prindere în flagrant.

Cum a decurs flagrantul

Victima s-a prezentat într-o zonă din muncipiul Buzău, după cum îl îndrumaseră infractorii, pentru a se întâlni cu un presupus curier, căruia trebuia să-i ofere banii promiși. La acel moment, Poliția a intervenit și l-a imobilizat pe falsul curier.

Suspectul este un cetățean de origine ucraineană, în vârstă de 37 de ani, care, ulterior, a fost arestat pentru 30 de zile.

Acesta este cercetat pentru complicitate la tentativă de înșelăciune. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de fraudă.