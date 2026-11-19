Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu a analizat interesele strategice ale marilor puteri, SUA, Rusia și China, în contextul întâlnirii dintre liderii acestora din această săptămână. Jurnalistul consideră că Rusia are un moment de slăbiciune și China se folosește de acest aspect pentru a obține resurse, cum ar fi petrol sau gaze ieftine. Față de SUA, Xi Jinping ar avea interese economice în ceea ce privește exportul produselor și dezvoltarea tehnologiilor. Evenimentul de la Shenzhen a marcat prima întâlnire trilaterală din istorie dintre președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei. Urmărește emisiunea live aici.

Doru Bușcu spune că Xi Jinping nu mai are ca obiectiv preluarea Taiwanului

Doru Bușcu sugerează că Xi Jinping privește conflictul din Taiwan prin prisma costurilor și a consecințelor unui eventual război. Jurnalistul susține că liderul chinez nu mai are ca obiectiv preluarea insulei, iar interesul economic pentru tehnologia taiwaneză nu mai este la fel de puternic ca în trecut. China își dezvoltă propriile tehnologii și nu mai depinde în aceeași măsură de industria taiwaneză de semiconductori. Taiwanul este extrem de important la nivel mondial pentru producția de semiconductori.

Doru Bușcu a adăugat că o eventuală intervenție militară nu ar garanta preluarea fabricilor și a tehnologiei, mai ales în condițiile în care autoritățile din Taiwan au avertizat că infrastructura ar putea fi distrusă în cazul unei invazii. Jurnalistul consideră că Xi Jinping este mai interesat să contribuie la o ieșire echilibrată din dificultate pentru SUA și Rusia, fără să-și asume riscurile unui conflict militar.

„XI Jimping se uită la aceste lucruri și vede unde te poate duce un război, pentru el nu este o miză atât de mare. O miză militară nu există în Taiwan. Miza economică a început să-și piardă din presiune, pentru că, cum spuneam, pașii pe care îi face deja China… nu mai sunt dependenți integral de capturare a tehnologiei din Taiwan, care, de altfel, e destul de discutabilă.

După cum a anunțat premierul și președintele, sunt minate fabricile, se pot, se poate întâmpla orice, adică nu e sigur că vor colecta tehnologia, dar este foarte interesat Xi Jinping să îi ajute pe cei doi să iasă din dificultate într-un mod echilibrat”, a susținut jurnalistul Doru Bușcu.

Activitatea militară și maritimă a Beijingului în jurul Taiwanului s-a dublat în ultimele luni. China și-a extins patrulele Gărzii de Coastă spre estul insulei și la începutul lunii noiembrie a desfășurat exercitii navale de amploare în Pacificul de Veste, chiar înainte de summitul APEC.

Doru Bușcu susține că în relația cu Rusia, Xi Jinping urmărește accesul la gaze și petrol la preț mic

În relația cu Rusia, China urmărește din punctul de vedere al lui Doru Bușcu, în primul rând accesul la resurse energetice și materii prime la prețuri avantajoase. Jurnalistul explică faptul că Moscova se află într-o poziție vulnerabilă din cazua conflictului cu Ucraina și ajunge să vândă Beijingului gaze și petrol ieftine.

Deși China dispune de propriile resurse strategice, are interesul să-și asigure rezerve suplimentare, mai ales pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, care necesită cantități mari de energie și infrastructură.

„Pentru că China are nevoie de la fiecare de câte ceva. De la Rusia are nevoie de resurse și Rusia este în momentul ăsta în situația de a se lăsa stoarsă de gaze ieftine, de petrol ieftin, de materii prime, deși China este foarte bine dotată la materiile strategice, dar e foarte bine să ai în plus, mai ales că dezvoltarea bazelor de date necesare fermelor de de date necesare tehnologiilor cu inteligență artificială cer, se hrănesc mult cu aceste date. Deci de la Putin are nevoie de resurse”, a adăugat Doru Bușcu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Jurnalistul e de părere că interesul față de americani este să câștige teren în plan financiar

Doru Bușcu explică faptul că Beijingul are nevoie de o relație stabilă cu administrația Trump și de o înțelegere cu privire la împărțirea piețelor mondiale. China a devenit deja un furnizor global important din punct de vedere cantitativ, iar următorul obiectiv este să câștige teren și în plan financiar.

Pentru asta, trebuie să treacă de la exportul masiv de produse ieftine la comercializarea tehnologiilor avansate și a produselor cu valoare adăugată mare. Jurnalistul afirmp că o relație pașnică și funcțională cu Statele Unite este esențială pentru interesele economice ale Beijingului.

„De la Trump are nevoie de un o bună înțelegere, o bună împărțire a pieței mondiale. China este deja un furnizor numeric, adică cantitativ, fizic, de marfă mai mare decât America. Trebuie să devină și din punct de vedere financiar mai important, pentru că America vinde produse mai sofisticate, tehnologii mai înalte.

China încă prevalează, în cazul ei, vânzarea cantitativă de produse ieftine, dar acum, pe măsură ce-și dezvoltă tehnologiile, trebuie să intre în zona de piață cu mare procent, cu mare adaos comercial și are nevoie de această, să spunem, relație tehnică pașnică cu Statele Unite, cel puțin deocamdată”, a menționat Doru Bușcu.

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Summitul APEC, prima întâlnire trilaterală din istorie dintre președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei

Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump au avut o întâlnire istorică la summitul APEC din China. Cei trei lideri au susținut scurte discursuri în fața presei, apoi au continuat discuțiile cu ușile închise timp de aproximativ o oră și jumătate.

Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit joi la Shenzhen, înaintea summitului trilateral la care a participat și liderul rus Vladimir Putin. Discuțiile bilaterale au vizat relațiile economice dintre Washington și Beijing, achizițiile chineze de produse agricole americane, transportul petrolului prin strâmtoarea Ormuz și posibilitatea unei contribuții comune la încheierea războiului din Ucraina, dar și „cartoful fierbinte” pentru Beijing – relația dintre SUA și Taiwan, teritoriu pe care Xi îl revendică ca fiind parte din China.

Trump: „SUA nu susțin independența Taiwanului”

Una dintre cele mai controversate declarații din cadrul summitului de la Shenzhen vine chiar de la Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a declarat, în timpul discuțiilor cu Xi Jinping, că Statele Unite nu susțin independența Taiwanului, potrivit agenției Xinhua.

Ca să putem înțelege mai bine motivația din spatele declarațiilor lui Trump, trebuie să ne uităm puțin în istorie.

Putin a negat că summitul APEC ar reprezenta „Noua Yalta”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut, joi, o conferință de presă la încheierea summitului APEC din Shenzhen, China. Întrebat de jurnaliști dacă întâlnirea trilaterală cu Donald Trump și Xi Jinping reprezintă o „Nouă Yalta” – o nouă împărțire a lumii în sfere de influență între marile puteri —, liderul de la Kremlin a respins ideea. El a declarat că nimeni nu a divizat lumea nici la Conferința de la Yalta din 1945.

Putin a declarat că nu este nimic în neregulă cu „Yalta”. Yalta a marcat victoria asupra nazismului; ar fi bine să marcăm victoria asupra neonazismului acum, a reamintit președintele rus.

Încă de când a fost anunțată, întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping din China a stârnit comparații cu Conferința de la Yalta din 1945 (dintre SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică). Acea reuniune a stabilit sferele de influență ale vremii și a pus bazele ordinii postbelice, făcând ca termenul „Yalta” să devină sinonim cu înțelegerile dintre marile puteri impuse peste capul statelor mai mici. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a numărat printre liderii care și-au exprimat îngrijorarea că cei trei președinți ar putea încerca să reconfigureze ordinea internațională după propriile interese, fără a consulta statele mai mici.