Uneori, chiar din prima clipă în care cunoști pe cineva, îți dai seama că acea persoană are ceva special. Este greu de definit, dar este un sentiment puternic, care te face să-ți dorești să o mai vezi o dată. Totuși, fii atent dacă se întâmplă asta. Deși ar putea fi vorba despre dragoste adevărată, ar putea fi, de asemenea, un semn că ceva nu este în regulă, sugerează o nouă cercetare.

Într-un studiu publicat în „Journal of Research in Personality”, psihologii au desfășurat un experiment la care au participat 129 de bărbați și femei, implicați în 561 de întâlniri rapide (speed-dating), fiecare durând 3 minute, în cadrul a opt evenimente de acest tip, relatează Science Alert.

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După fiecare întâlnire, participanții au completat o fișă de evaluare, acordându-i partenerului de întâlnire note în funcție de cei cinci mari factori de personalitate: extraversiunea, agreabilitatea, conștiinciozitatea, nevrotismul și deschiderea către experiențe noi.

De asemenea, aceștia și-au evaluat partenerii în funcție de alte caracteristici relevante pentru atractivitatea lor generală – inclusiv atractivitatea fizică, inteligența, motivația, simțul umorului și bunătatea – și au precizat dacă ar dori să se mai întâlnească cu acea persoană.

Farmecul persoanelor cu trăsături psihopate

Însă iată surpriza. Înainte de începerea întâlnirilor, fiecare participant a completat un chestionar care includea teste psihologice consacrate, cu întrebări concepute pentru a măsura nivelul de psihopatie și sadism al fiecăruia.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care obțin scoruri mai mari la testele de psihopatie și sadism tind să lase o primă impresie surprinzător de bună în contextul întâlnirilor romantice.

„Atât psihopatia, cât și sadismul au fost asociate cu o probabilitate mai mare de a fi ales pentru o a doua întâlnire”, explică în lucrarea lor psihologul social Braden Hall, de la Universitatea din Alabama, împreună cu colegii săi.

„Fiecare creștere (cu o abatere standard) a nivelului de psihopatie a fost asociată cu o probabilitate cu 24,6% mai mare de a fi ales pentru o a doua întâlnire, în timp ce fiecare creștere a nivelului de sadism a fost asociată cu o probabilitate cu 28,4% mai mare de a fi ales pentru o a doua întâlnire.”

Cercetătorii afirmă că diferența dintre a obține un scor relativ ridicat și unul relativ scăzut (în ceea ce privește nivelurile de psihopatie și sadism din cadrul acestui experiment) s-a tradus, în medie, printr-un răspuns suplimentar de tipul „Da, m-aș mai întâlni cu această persoană” din partea unui potențial partener, dintr-un total de opt întâlniri la care a participat fiecare subiect.

Este un efect semnificativ și surprinzător, însă cercetătorii subliniază, de asemenea, că a fost relativ slab în comparație cu impactul atractivității fizice. Aceasta din urmă a fost, în acest context, de aproximativ șase ori mai puternică în a determina o a doua întâlnire, scrie sursa citată anterior.

Ce anume din trăsăturile asociate psihopatiei și sadismului au considerat oamenii a fi atractiv

„Indivizii cu scoruri mai mari la psihopatie și sadism au fost, în general, percepuți ca fiind atractivi din punct de vedere fizic, amuzați și extravertiți”, explică cercetătorii.

„De asemenea, persoanele cu scoruri mai ridicate la psihopatie și sadism nu au părut mai puțin amabile sau agreabile (adică nu au lăsat impresia unui comportament deosebit de antagonist).”

Cercetătorii menționează că una dintre limitările studiului este faptul că, la nivel general, majoritatea participanților nu au înregistrat scoruri deosebit de mari în ceea ce privește psihopatia și sadismul – chiar și în cazul celor care au obținut scoruri mai ridicate.

Dacă ar fi avut scoruri mai mari – și, prin urmare, ar fi părut semnificativ mai antagoniști în timpul întâlnirilor – este posibil ca rezultatele să fi fost cu totul altele. Cercetătorii explică faptul că persoanele cu niveluri foarte ridicate ar putea întâmpina dificultăți în a se prezenta într-o lumină atractivă, ceea ce le-ar putea diminua șansele de succes în întâlnirile romantice.

Experiențe romantice negative pe termen lung

În schimb, atunci când nivelurile de psihopatie și sadism sunt doar relativ ridicate – nu extrem de mari – și se manifestă într-un cadru limitat în timp, precum întâlnirile rapide („speed-dating”) de 3 minute, se pare că trăsăturile mai antagoniste ale psihopatiei și sadismului nu au ocazia să iasă la suprafață. În schimb, trăsăturile mai pozitive și carismatice pot fi remarcate de către ceilalți participanți.

„Per ansamblu, rezultatele sugerează că persoanele cu scoruri mai mari la psihopatie și sadism reușesc să lase o impresie caracterizată prin îndrăzneală și spirit proactiv (sunt încrezătoare, amuzante și arătoase)”, explică cercetătorii.

„Speed-dating-ul poate fi o situație tensionată, care generează anxietate; totuși, persoanele cu un nivel mai ridicat de psihopatie și sadism s-ar putea descurca bine în astfel de contexte, întrucât, în general, resimt o activare emoțională mai redusă în situațiile care provoacă frică. Acest lucru le permite să facă o impresie bună la primele întâlniri, apărând ca fiind sociabile, lipsite de griji și amuzante, spre deosebire de persoanele temătoare, excesiv de prudente sau reținute.”

Cercetătorii observă că indivizii cu un nivel mai ridicat de psihopatie și sadism tind să aibă parte de experiențe romantice negative pe termen lung – și, pe deasupra, este foarte probabil să recurgă la „ghosting” (dispariția bruscă, fără nicio explicație).