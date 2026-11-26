Prima pagină » Cu Gândul la București » „Cu Gândul la București” începe vineri, 27 noiembrie, de la ora 14.00. Invitați: Ștefan Etveș, jurnalist specializat în infrastructură, și Delia Mihalache, fondatoarea Asociației „Inițiativa Prelungirea Ghencea”
„Cu Gândul la București” începe vineri, 27 noiembrie, de la ora 14.00. Invitați: Ștefan Etveș, jurnalist specializat în infrastructură, și Delia Mihalache, fondatoarea Asociației „Inițiativa Prelungirea Ghencea”
Invitații zilei sunt Ștefan Etveș, jurnalist specializat în infrastructură și transporturi, și Delia Mihalache, președinta și fondatoarea Asociației „Inițiativa Prelungirea Ghencea”. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.