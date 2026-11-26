S-au încins spiritele în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Jurnalistul Dan Andronic l-a pus la zid pe deputatul USR Brian Cristian, după ce acesta a sugerat că în spatele campaniei lui Călin Georgescu s-ar fi aflat și structuri din statul român. Afirmațiile au stârnit mai multe reacții în platou, iar Dan Andronic i-a cerut insistent reprezentantului USR să prezinte dovezi pentru acuzațiile lansate. În discuție a intervenit și Clement Sava, senator PSD, care a adăugat că USR este într-un conflict cu justiția din România. Discuția a pornit de la anularea alegerilor și raportul pe care Nicușor Dan nu l-a prezentat nici până în momentul de față. Urmărește emisiunea integral aici.

Deputatul USR susține că serviciile din România s-ar fi implicat în campania lui Călin Georgescu

Deputatul USR Brian Cristian a relatat că în spatele campaniei lui Călin Georgescu s-ar fi aflat și structuri din statul român, nu doar structuri externe. Jurnalistul Dan Andronic l-a întrebat dacă se referă la SRI, SIE și Direcția de Informații a Armatei și dacă acestea au oferit bani candidatului.

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Deputatul USR a precizat că nu se referă neapărat la bani, ci la o coordonare a mobilizării oamenilor, a rețelelor și a unei părți din mass-media. Acesta a afirmat că o asemenea coordonare nu putea fi realizată de o singură persoană fizică.

Brian Cristian, deputat USR: Ne punem cu toții de acord că acest raport trebuia făcut public, indiferent de partid. Din informațiile pe care le-au adus, cred că structurile care au fost în spatele acestui candidat, care a declarat zero lei în campania electorală, nu au fost neapărat doar externe. Sunt structuri din statul român, aduse din zona de intelligence.

Dan Andronic, jurnalist: Adică spuneți că SRI, SIE, Direcția de Informații a Armatei au dat bani pentru Georgescu?

Brian Cristian, deputat USR: Nu neapărat la nivel de bani.

Dan Andronic, jurnalist: Dar ce i-au dat? Like-uri? O bătaie pe spate?

Brian Cristian, deputat USR: În contextul acesta, în care se mobilizează mase mari de oameni, în care se manipulează rețelele, în care bucata de media, care cumva este alternativă față de media clasică, este angrenată atât de puternic, au existat structuri în spate, coordonate. Iar această coordonare nu putea să fie făcută de o persoană fizică.

Serviciile secrete din Românie aduse în mijlocul controversei

În discuție a intervenit și senatorul PSD Clement Sava care a spus că este o acuzație gravă și nu se aștepta la o asemenea ipoteză. Acesta s-a întrebat dacă serviciile noastre se suprapun atunci cu „rușii”.

Deputatul USR Brian Cristian a mutat discuția asupra controlului civil asupra serviciilor de informații. Acesta a susținut că mecanismele parlamentare de supraveghere nu sunt eficiente și că rapoartele serviciilor secrete nu sunt prezentate în Parlament, deși bugetele acestora cresc de la an la an.

Jurnalistul Dan Andronic l-a întrerupt și a încercat să clarifice dacă deputatul se referă la lipsa controlului parlamentar sau la faptul că actualele comisii nu își îndeplinesc atribuțiile. La rândul său, Clement Sava a spus că este surprins de acuzațiile aduse și că nu mai înțelege cum s-a ajuns de la suspiciunile privind implicarea rușilor la cele privind implicarea unor structuri românești.

Clement Sava, senator PSD: Este o acuzație foarte gravă. Pe de o parte, noi ne așteptam să vedem rușii. Dacă ne trezim că-i vedem pe ai noștri… Atunci se suprapun rușii cu serviciile noastre?

Brian Cristian, deputat USR: Să revenim la problema de fond: faptul că nu avem control civil asupra serviciilor.

Dan Andronic, jurnalist: Cum nu avem control? Stați puțin?

Brian Cristian, deputat USR: Anumite servicii nu au control. Hai să vedem cum funcționează acele comisii de control din Parlament.

Dan Andronic, jurnalist: Aaa, îmi spuneți nu că nu avem, ci că nu-și fac treaba.

Brian Cristian, deputat USR: Nu că nu-și fac treaba… Nu sunt pârghiile eficiente. Majoritatea parlamentară și majoritatea acelor comisii… Nu avem rapoarte pentru acele servicii secrete prezentate în Parlament. An de an creștem bugetele pentru servicii, dar, când vine vorba să ne prezinte rapoartele, acestea nu au fost trecute nici măcar prin Parlament.

Clement Sava, senator PSD: Și pe mine m-a șocat. Parcă era vorba de ruși și ne-am trezit cu ai noștri și nu mai înțeleg.

Dan Andronic i-a cerut date exacte și dovezi deputatului USR Brian Cristian legat de acuzațiile pe care le face

În dezbaterea reprezentanților a intervenit și moderatorul emisiunii care i-a adresat o întrebare deputatului USR. Răzvan Dumitrescu a cerut indicii sau probe legate de aceste acuzații grave. Deputatul USR a venit cu răspunsul că își dorește să vadă un raport pentru anularea alegerilor.

Senatorul PSD Clement Sava a intervenit și a susținut că USR este deja într-un război politic cu justiția și nu ar vrea să intre în acest joc. De asemenea, a sugerat că serviciile secrete române nu ar trebui trase în astfel de ipoteze.

Dan Andronic a insistat să afle de unde știe deputatul USR asemenea informații și pe ce se bazează când face astfel de acuzații.

Brian Cristian (USR) a recunoscut că nu are date prezentate concret și că doar a auzit discuțiile parlamentarilor din alte state sau de la noi. La întrebarea jurnalistului Dan Andronic dacă parlamentarii din alte state i-au spus că serviciile noastre au fost implicate în susținerea lui Călin Georgescu, Brian Cristian a insistat pe ideea raportului. Diana Mardarovici, consilier general în Consiliul General al Municipiului București PNL a intervenit și a spus că orice informație spusă în mediul online ar trebui să fie ceva verificat așa încât să nu contribuie la dezinformare.

Răzvan Dumitrescu: Nu e grav ce spuneți? Aveți indicii în sprijinul a ceea ce ați spus?

Brian Cristian, deputat USR: Mi-aș dori să vină președintele cu un raport, la fel cum își dorește toată lumea.

Clement Sava, senator PSD: Nu vreau să intrăm în războiul lor politic. USR are un război cu justiția… N-aș vrea să fie trase și serviciile. N-aș vrea să fie trase serviciile în acest conflict. E o acuzație gravă.

Dan Andronic, jurnalist: Vă bazați pe ceva? Aveți doar discuții între colegi parlamentari? Dacă vi se pare că e dreptul dumneavoastră să faceți aceste afirmații, aveți date?

Brian Cristian, deputat USR: Nu am date prezentate concret. Am doar discuții cu reprezentanți din…

Dan Andronic, jurnalist: Din ce? Colegi parlamentari atât? Și mai cine?

Brian Cristian, deputat USR: Și parlamentari din alte state.

Dan Andronic, jurnalist: Parlamentari din alte state v-au spus că serviciile noastre au fost implicate în susținerea lui Călin Georgescu?

Diana Mardarovici, consilier general în Consiliul General al Municipiului București PNL: Să avem în vedere că, atunci când facem acuzațiile astea, să ne raportăm la probe. Ca și natură, informația urăște vidul. Venim să speculăm cu diverse prezumții și presupuneri. Din punctul meu de vedere, vreau să spun că vreau să știu adevărul.