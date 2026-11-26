Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis, joi, un mesaj ferm, după ce liderul AUR, George Simion, a acuzat că dosarul penal în care este vizat pentru instigare publică are motivații politice. Șefa Ministerului Public respinge categoric acuzațiile lansate în spațiul public, își exprimă susținerea față de procurorul de caz și avertizează că nicio presiune externă și nicio tentativă de intimidare nu vor deturna activitatea instituției pe care o conduce.

Reacția procurorului general vine în contextul în care George Simion a dobândit, joi, calitatea de inculpat în dosarul penal deschis în urma declarațiilor sale din martie 2025, referitoare la membrii Biroului Electoral Central (BEC).

Punerea în mișcare a acțiunii penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției, George Simion beneficiind de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.

Fără a-l nominaliza pe liderul AUR, Cristina Chiriac califică drept inacceptabile încercările de discreditare a magistraților și de transferare a dezbaterii asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic.

„În calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, resping categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică.

Îmi exprim întreaga susținere față de procurorul de caz în exercitarea atribuțiilor sale profesionale și consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic”, a transmis Cristina Chiriac.

Cristina Chiriac: „Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice”

Procurorul general al României subliniază că deciziile magistraților se întemeiază exclusiv pe lege și pe probele administrate în cauzele penale, nu pe interese sau conjuncturi politice.

Totodată, Cristina Chiriac atrage atenția că legalitatea și temeinicia actelor procurorilor trebuie verificate prin mecanismele prevăzute de lege, și nu prin intermediul declarațiilor publice sau al campaniilor de discreditare.

„Justiția nu se înfăptuiește sub presiunea declarațiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraților. Legalitatea și temeinicia actelor procurorilor se verifică prin mecanismele și procedurile prevăzute de lege, nu prin verdicte pronunțate în spațiul public”, a precizat șefa Ministerului Public.

Cristina Chiriac le solicită actorilor politici să respecte independența actului de justiție și să nu implice Parchetul General în confruntările politice.

„Solicit tuturor actorilor vieții publice să respecte independența actului de justiție și să se abțină de la antrenarea instituției pe care o conduc în dispute, confruntări sau jocuri politice. Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiționată de interesele sau așteptările niciunui actor politic”, a mai transmis procurorul general.

Șefa Ministerului Public avertizează asupra tentativelor de intimidare a magistraților

Cristina Chiriac precizează că respectă dreptul la liberă exprimare și la critică, precum și interesul legitim al societății față de activitatea instituțiilor judiciare, însă consideră că acestea nu pot justifica exercitarea de presiuni asupra procurorilor care instrumentează dosare penale.

În finalul declarației sale, procurorul general al României dă asigurări că instituția pe care o conduce își va continua activitatea fără ingerințe externe.

„Doresc să asigur opinia publică de faptul că nicio presiune externă și nicio tentativă de intimidare sau de discreditare nu vor deturna activitatea acestei instituții de la misiunea sa legală. Reperul fundamental al activității noastre este și va rămâne legea, aplicată în mod egal, fără privilegii și fără discriminări”, a conchis Cristina Chiriac.

George Simion, inculpat pentru instigare publică. Liderul AUR susține că dosarul este unul politic

George Simion s-a prezentat joi, 26 noiembrie 2026, la sediul Parchetului General, unde i-a fost adusă la cunoștință calitatea de inculpat într-un dosar penal în care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Ancheta vizează declarațiile făcute de președintele AUR în martie 2025, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. La momentul respectiv, Simion a afirmat că persoanele pe care le considera responsabile ar trebui „jupuite în piața publică”.

Liderul AUR a susținut că că s-a referit la înlăturarea privilegiilor.

După prezentarea la Parchetul General, George Simion a susținut că dosarul în care este cercetat are un caracter politic, punând demersul procurorilor în legătură cu poziționarea partidului său față de actuala putere.