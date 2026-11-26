Ion Balint zis Nuțu Cămătaru, lider al clanului interlop violent din Capitală, amenința în dese ocazii că îi va reduce activitatea manelistului Florin Stoian cunoscut drept regele manelelor, pe fondul nemulțumirii privind sumele de bani încasate de la acesta din prestațiile la evenimente.

Anchetatorii DIICOT arată în dosarul în care se cere la Tribunalul București arestarea preventivă a nouă membrii din clan, amenințările pe care liderul interlop le profera la adresa,

În cursul lunii aprilie 2026, Giani Laurențiu Nedelcu a organizat evenimentul „Manele All Stars” la Hala Laminor din Municipiul București, unde au concertat mai mulți artiști de muzică lăutărească, participare care, în parte, a fost intermediată de către liderul grupului, Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru”, Șpac Vladimir-Florin, și cu sprijinul numitului Tuțu Radu-Giovani, aspect care a contribuit la acceptarea de către interpreți a unui onorariu diminuat sau a condițiilor impuse de către membrii grupului infracțional organizat cu privire la perioada în care vor concerta.

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„Buba” de la Hala Laminor

În acest context, explică anchetatorii, deoarece artistul de muzică lăutărească Stoian Florin zis „Florin Salam”, prin prisma unui număr mare de evenimente pe care le-a avut programate în data de 12 aprilie 2026, a afirmat că va ajunge la Hala Laminor la ora 20:00, și nu la ora 22:00, Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru” a fost nemulțumit și și-a manifestat agresiv controlul exercitat asupra artistului, transmițându-i acestuia mai multe mesaje de amenințare și cu un caracter vădit intimidant, cu scopul de a-l intimida și a-l determina să concerteze în condițiile impuse de către acesta.

„În concret, în data de 09.04.2026, Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru” i-a transmis numitului Nedelcu Giani-Laurențiu, organizator al evenimentului „Manele All Stars” de la Hala Laminor-București din data de 12.04.2026, că a vorbit cu „Grasu al lu Salam”, cu referire la Ioniță Marin-Marius, managerul artistului Stoian Florin zis „Florin Salam”, și i-a transmis acestuia că dacă interpretul nu se va deplasa la ora stabilită la evenimentul anterior menționat, respectiv ora 10 (22:00), nu va mai primi niciun onorariu, iar după prestarea serviciilor îl va lipsi de libertate prin introducerea în portbagajul unui autoturism pentru a nu onora restul evenimentelor programate în acea seară („n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte”)”, se arată în dosarul ajuns pe masa unui judecător de drepturi și libertăți.

„L-a luat mama dracu”…

De asemenea, se arată în dosarul anchetatorilor DIICOT; „Balint Ion zis Nuțu Cămătaru a afirmat că i-a transmis și lui Tuțu Radu-Giovani să vorbească cu artistul și să îi spună că „l-a luat mama dracu”, rezultând că va suferi consecințe nefavorabile dacă nu se supune solicitărilor”.

„Faptul că mesajele au ajuns la numitul Ioniță Marin-Marius zis „Grasu lu Salam”, este confirmat de convorbirea acestuia din urmă din data de 11.04.2026, la ora 02:52:21, cu un membru al formației interpretului Stoian Florin zis „Florin Salam” în care i-a transmis că „Sunt 4 programe duminică. Primul începe la ora 10 noaptea, să-i spui lu’ …, să știe la…9 jumate, 10 fără puțin, trebuie să fim la Laminor acolo că e spectacolu’ lu’ Nuțu!””, se mai arată în dosarul de la instanță.

De asemenea, scriu anchetatorii, aceste aspecte au fost confirmate de către Tuțu Radu-Giovani, în conversația purtată cu Niculae Tudor-Geo în data de 12.04.2026, orele 17:13:57, căruia i-a relatat faptul că Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru” era foarte supărat pe artistul Stoian Florin zis „Florin Salam” și i-a spus numitului Tuțu Radu Giovani să se asigure că interpretul va concerta începând cu ora 22.00, iar pe urmă să îl mai țină o oră, aspecte ce echivalează cu o amenințare că interpretul va fi lipsit de libertate pentru a nu mai ajunge la alte evenimente, respectiv „vezi la 10 să-l bagi pe scenă că-l ia dracu, a zis la urmă ți-l țin pe acolo o oră să nu mai intre după aia”, aspecte confirmate de Niculae Tudor-Geo care a afirmat că și el cunoaște despre această situație, respectiv „Da, păi îmi spusese mie că vrea să….”, precum și „Lasă asta a vrut să-l cheme, vezi doamne „Hai vino la 8” să nu-i mai dea drumul, vezi doamne”.

Învățături de la soție pentru relația cu maneliștii

Legat de relația agresivă derulată de Ion Balint cu unii maneliști, mai ales cu Florin Salam, anchetatorii redau o discuție telefonică dintre liderul clanului interlop violent din Capitală și soția acestuia.

Astfel, femeia își exprimă supărarea pe maneliști și îl sfătuiește pe Ion Balint cum să procedeze în relația sa cu Florin Salam.

„(…)

Balint Claudia-Florinela: Auzi, Salam nu te-a sunat pe urmă, ieri înapoi, nu?

Balint Ion: Nu m-a… păi cred că vorbise cu Giani și ce-o fi zis „Stai așa” dar, tu lasă-l în pace.

Balint Claudia-Florinela: Botane, eu zic că, îi cânți prea mult în strună …

Balint Ion: Lasă-l să se ducă la 8 și îi spun „îi dați drumul la 10 jumate.”

Balint Claudia-Florinela: Dar nu, știi ce ar fi trebuit, știi ce ar trebui să faci? Dacă vrei tu, m-asculți un pic pe mine?

Balint Ion: Da.

Balint Claudia-Florinela: „Cântă când vrei, sau când la 8 și asta, banii lui Salam mi-i dai mie finule, că a zis că e cadou de Paști”.

Balint Ion: Da..Păi da „Băi atuncea dacă vi la 8 tu cânți pe, nu mai cânți pe bani”

Balint Claudia-Florinela: Păi da. Nu mai că nu e nimeni..sau îți dă 1500, dar pe față ar trebui niște d-astea Botane, „adică eu cu mila după tine dăte-n morții mă-tii mă suni numai beat, mă suni numai”..

Balint Ion: Da…

Balint Claudia-Florinela: Pentru tine ți-a trimis 500 de euro, este dar lui aia i-a dat 10.000. Băi dar tu știi câtă boală am eu pe ei Botane? Și cred că el, Salam nici nu o fi, nici nu a încăput discuția de, de geantă cu asta.

Balint Ion: Da. Cred că i-a fost și frică să-i spună.

Balint Claudia-Florinela: Și eu cred. Nu crezi?

Balint Ion: Păi da.. Dacă o fac eu ceva și o să-i spună „Bă, ce crezi, n-a vrut nevastă-mea”..

Balint Claudia-Florinela: Cum?

Balint Ion: M-o suna el să-l ajut cu ceva, nu mă lasă nevastă-mea.Și pe el o să-l bufnească râsul, să-i spun, păi când….

Balint Claudia-Florinela: „Tu nu zici așa cu nevasta”

Balint Ion: „Ai zis cu geanta cu alea, eu îți mai dădeam și bani”

Balint Claudia-Florinela: (neinteligibil). Auzi, ce crezi, într-un fel cum ai mai zis tu și astea, bine le face frati-tu la unii.

Balint Ion: Da..

Balint Claudia-Florinela: Nu..pe aicea nimica, nu se întrezărește nimica, de Paște..

Balint Ion: Pe frate-miu..

Balint Claudia-Florinela: Ă?

Balint Ion: Dă-i dracu pe toți, inlusiv pe frate-miu.

Balint Claudia-Florinela: Botane, nu mai vreau să zic nimica, dar…”, se arată în datele din dosarul de la Tribunalul București.

Din nou după gratii

Vasile și Ion Balint, Daniel și Mario Balint, fii acestora precum și Cezar Petcu și Dan Emanuel, ginerii celor doi lideri ai clanului Cămătaru, și alte trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul București în dosarul în care sunt acuzați de procurorii DIICOT de fapte de șantaj, proxenetism, trafic de persoane, în legătură cu intervențiile clanului asupra unor maneliști și afaceriști.

Decizia de joi a instanței nu este definitivă și poate fi contestată, caz în care dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.

Instanța a rămas în pronunțare în jurul orei 15.30 și urmează să ia o decizie în jurul orei 16.30 în privința propunerii anchetatorilor DIICOT.

Nucleul dur al clanului Cămătaru, respectiv, Vasile și Ion Balint, fii lui Vasile Balint, și ginerii celor doi lideri, alături de alți locotenenți acestora au fost duși, joi, în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București unde procurorii DIICOT cer arestarea preventivă ale acestora pentru 30 de zile.

Nuțu Cămătaru, ⁠Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul ( ginerele lui Nuțu), ⁠Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu), Șpac Vladimir Florin, zis Șpac, ⁠Țuțu Radu Giovani, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, au ieșit în cătușe de la sediul DIICOT, în cursul nopții de miercuri spre joi, și urcați în dube, pentru a fi duși la Arestul Central.

Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani, patronului clubului Ring din Costinești, inculpat și el în dosar, nu a fost găsit de autorități, până la acest moment.

De la documentar la penitenciar

În cursul zilei de 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT, alături de polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat 45 de percheziții în București și alte 6 județe, într-un dosar de criminalitate organizată. Ancheta vizează infracțiuni precum traficul de persoane, munca forțată, șantajul, cămătăria și proxenetismul. Peste 40 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Activitatea unor artiști, controlată prin amenințări și intimidări. Printre victime s-ar afla Florin Salam, Tzancă Uraganu, Costel Biju, Luis Gabriel

Potrivit anchetatorilor, din 2025 au funcționat în București și Ilfov 2 grupări infracționale care urmăreau să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin amenințări și intimidări. Membrii ar fi cerut taxe de protecție și ar fi exploatat sexual mai multe victime în Germania și Elveția. Aceștia ar fi folosit reputația violentă a unuia dintre lideri pentru a-și impune condițiile.

Suspecții ar fi supravegheat artiștii și i-ar fi obligat, prin amenințări, să refuze evenimentele organizate de cluburi concurente și participarea la un festival, în vara anului 2026. Anchetatorii spun că au fost intimidați și intermediarii care încercau să încheie contracte cu interpreții.

Suspecții ar fi obligat unii artiști să cânte gratuit la evenimentele cluburilor controlate de grupare sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Anchetatorii susțin că membrii grupării acordau și împrumuturi ilegale, apoi amenințau victimele pentru recuperarea banilor. Într-un caz, un suspect ar fi cerut un autoturism de lux în schimbul unei datorii.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, precum și Cocoș de la Călărași sau Lele sunt printre victimele cunoscute, spun surse judiciare pentru Gândul.