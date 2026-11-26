Prim-ministrul Luca Niculescu a aprobat joi, 26 noiembrie, un parteneriat instituțional între Ministerul Finanțelor din România, condus de Alexandru Nazare, și Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia, condus de Kyriakos Pierrakakis, nimeni altul decât nașul de cununie al omologului său. La finalul ședinței de Guvern în care a fost confirmată noua colaborare, purtătorul de cuvânt, Dan Cărbunaru, a detaliat cele șase domenii majore de cooperare dintre cele două ministere și a explicat obiectivele strategice pe care le urmărește statul român prin faptul că apelează la specialiștii eleni pentru a-și îmbunătăți disciplina fiscal-bugetară.

De asemenea, Cărbunaru a menționat că premierul Luca Niculescu a avut, la scurt timp după ce a preluat cârma Executivului, o convorbire telefonică cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, cu scopul de a beneficia de expertiza specialiștilor din Grecia.

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„România are ca obiectiv strategic îmbunătățirea conformării fiscale și reducerea deficitului de încasare a TVA”

„Domnul prim-ministru a avut, după preluarea mandatului, o convorbire telefonică cu omologul grec, premierul Mitsotakis. Una dintre temele atinse a fost și posibilitatea de a beneficia de expertiza pe care specialiștii din Grecia au probat-o în a crește gradul de colectare și nivelul de disciplină fiscală.

Este motivul pentru care, astăzi, Guvernul a aprobat demararea acestui dialog între Ministerul Economiei și Finanțelor din Republica Elenă și Ministerul Finanțelor din România, cu un memorandum de înțelegere care generează cadrul de cooperare instituțională.

România are ca obiectiv strategic să valorifice experiența și expertiza admnistrației elene, în special în domeniul digitalizării fiscale, dar și al utilizării datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei, în vederea îmbunătățirii conformării fiscale și reducerii deficitului de încasare a TVA”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Cele 6 domenii majore de cooperare între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Grecia

„Sunt șase domenii majore de cooperare:

Modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii;

Managementul finanțelor publice și politica fiscal-bugetară;

Investiții și dezvoltare economică;

Fonduri europene și reforme structurale;

Transformare digitală și modernizare instituțională;

Cooperare economică și financiară europeană.

Cum se va manifesta în mod concret această cooperare – schimburi de experți, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminarii, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte pilot”, a precizat Dan Cărbunaru.

Ministrul Finanțelor din România, fiul ministrului Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup

Pe 12 septembrie 2026, într-o zi de sâmbâtă, Alexandru Nazare, și partenera sa, o cântăreață de muzică populară în vârstă de 30 de ani, au făcut „pasul cel mare” al relației lor. Cei doi soți au fost cununați de Kyriakos Pierrakakis, nimeni altul decât omologul grec al lui Alexandru Nazare.

În perioada 2019–2023, Pierrakakis a ocupat funcția de ministru al Guvernanței Digitale al Greciei și a fost responsabil de coordonarea digitalizării accelerate a administrației publice. Ulterior, între anii 2023-2025, a fost ministru al Educației, iar, din martie 2025, este ministru al Economiei și Finanțelor.

De asemenea, din decembrie 2025, nașul lui Alexandru Nazare este și președintele Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de finanțe din zona euro. Este văzut drept una dintre figurile importante ale Guvernului lui Kyriakos Mitsotakis, cu un profil axat pe digitalizare, reformă administrativă, educație și politici economice europene.