Stâlpii de beton de pe străzile din București au devenit un pericol major pentru siguranța publică, avertizează Matei Sumbasacu, președinte al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic (Re: RISE). Acesta a declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că stâlpii de iluminat de beton se pot prăbuși chiar și la cutremure medii, cum a fost cel de săptămâna aceasta.

„Eu m-aș uita foarte atent, apropo de siguranță publică, la partea de stâlpi de iluminat stradal. Sunt foarte mulți stâlpi prefabricați din beton armat și care, din cauza faptului că pe timpul iernii se stropește cu o soluție salină betonul este atacat și se erodează. Apa de la ploaie ajunge apoi la armătură, care se oxidează, iar stâlpii devin foarte periculoși. Sunt foarte mulți, care din punct de vedere inginerește sunt într-o stare de pre-colaps. Acești stâlpi se pot prăbuși și la un cutremur mai mic”, a declarat Matei Sumbasacu în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Specialistul mai spune că pentru București, un cutremur care să pună foarte mari probleme ar trebui să fie mai mare decât cel din 1977.

La rândul său, Mihai Diaconescu, seismolog în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), a precizat în aceeași emisiune că în prezent nu se pot face predicși pentru cutremure.

„Nu se pune problema dacă vine marele cutremur. Va veni. Nu știm când. Nu există nicio metodă, nu doar în România, ci pe plan mondial, prin care să se facă o predicție”, a declarat Diaconescu.

Cel mai puternic cutremur din 2026 s-a simțit în București

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 5,7, a fost semnalat în România în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:49. Seismul ar fi avut epicentrul în zona localității Bisoca, județul Buzău, și ar putea fi cel mai puternic cutremur înregistrat în țara noastră de la începutul acestui an.

Acesta este cel mai puternic cutremur produs în România în 2026. Până acum, recordul anului era deținut de seismul din 19 octombrie 2026, cu magnitudinea de 4,8, produs la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 124,1 kilometri. Cutremurul a fost resimțit inclusiv în București, dar nu au fost raportate victime sau pagube materiale.