30 decembrie, Sfânta Muceniţă Anisia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox.

Marți, 30 decembrie 2025, este prăznuită Sfânta Muceniță Anisia, sfântă cu care românii, în general, nu sunt foarte familiarizați.

Sfânta Muceniță Anisia s-a născut la Tesalonic, din părinți nobili și bogați, care au crescut-o cu mare evlavie pentru credința creștină, scrie crestinortodox.ro.

După ce părinții ei au murit, aceasta s-a dedicat cu totul rugăciunii și cugetărilor dumnezeiești în propriul cămin.

Din iubire pentru Hristos, Sf. Anisia mărturisea:

„O, cât de mincinoasă este viaţa tinereţii, întru care fie te sminteşti, fie sminteşti pe alţii! Cu cât mai bună este batrâneţea! Iar sufletul meu se umple de tristeţe văzând cât trebuie să aştept până ce voi urca la Domnul”.

Sfânta Muceniță Anisia și-a vândut toate bunurile, a împărțit venitul săracilor și a trăit după aceea numai din munca mâinilor ei.

În acea perioadă, Împăratul Maximilian a decretat că oricine poate să omoare în voie creștini oriunde îi va găsi, fără nicio judecată și nicio sentință.

Pentru că a mărturisit că este creștină, Sfânta Muceniță a fost ucisă de către un soldat, în timp ce mergea spre biserică.

Moaștele ei se află în Tesalonic, în Biserica „Sfântul Dimitrie”.