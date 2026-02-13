Prima pagină » Actualitate » Ce destinații romantice din Europa să alegi de Ziua Îndrăgostiților

13 feb. 2026, 13:00, Actualitate
De Ziua Îndrăgostiților, o escapadă într-un oraș romantic din Europa poate fi algerea perfectă pentru a-ți surprinde în cel mai plăcut mod partenera sau partenerul de cuplu.

De Valentine’s Day, sau Ziua Îndrăgostiților, cum mai este cunoscută, pentru un cuplu o escapadă romantică în doi poate fi o opțiune foarte bună.

O variantă pentru o astfel de escapadă ar putea fi o destinație romantică din Europa, într-un oraș în care o o simplă plimbare sau o cină romantică la un restaurant special să creeze amintiri pentru o viață.

Iată mai jos câteva destinații turistice din Europa care pot deveni o escapadă de vis pentru îndrăgostiți, pe 14 februarie:

Londra poate fi o astfel de destinație pentru că oferă Londra oferă un mix de romantism și energie urbană – plimbări pe malul Tamisei, cine elegante în Soho, vizite culturale la Inner Temple sau St Dunstan in the East, notează stirileprotv.ro.

Viena este și ea o destinație ideală pentru îndrăgostiți, care se pot plimba pe Ringstrasse, pot lua micul dejun la cafenele istorice precum Café Demel. De asemenea, pot merge la degustări de vinuri și lua o cină romantică la hoteluri elegante.

Budapesta impresionează prin atmosfera boemă de pe malurile Dunării, băile termale Széchenyi și pub-uri. Croazierele pe Dunăre la apus sau cinele cu vedere la Parlament adaugă un plus de romantism oricărei escapade

În Bordeaux, peisajele de vis sunt tocmai potrivite pentru plimbări romatice în doi. Orașul are multe locuri de vizitat, precum Place de la Bourse, un exemplu clasic de arhitectură franceză inclus pe lista patrimoniului UNESCO.

Se poate face un tur de degustare de vinuri, iar o seară romantică într-un decor elegant se poate încheia la un spectacol la Grand Théâtre de Bordeaux.

