Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie

Pe 7 decembrie, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Filofteia. Iată ce tradiții trebuie urmate în ziua respectivă.

Weekendul acesta este plin de sărbătoare, asta pentru că imediat după Sfântul Nicolae se cinstește Sfânta Filofteia în Biserica Ortodoxă.

Cine a fost Sfânta Filofteia

Sfânta Muceniță Filofteia s-a născut la Târnovo, în Bulgaria, într-o familie muncitoare. Aceasta a fost întotdeauna milostivă cu nevoiașii și mai ales copiii. Potrivit legendei, pe când avea doar 12 ani, mama acesteia a trimis-o cu mâncare la tatăl ei, care muncea la câmp. Pe drum, fetița s-a oprit să le ofere câte ceva de-ale gurii copiilor sărmani, iar tatăl ei a surprins gestul ascuns într-un desiș.

Furios, bărbatul s-a năpustit asupra ei cu o bardă și a lovit-o în picior. Rana i-a cauzat și moartea. Acesta a luat trupul micuț și l-a ascuns pe o cărare, însă se spune că Dumnezeu i-a îngreunat trupul și l-a făcut tare ca piatra. Tatăl Muceniței a mărturisit fapta în fața Arhiepiscopului, iar după multe rugăciuni, în care a pomenit și Biserica Domnească din Curtea de Argeș, trupul ei s-a făcut iar ușor, astfel că a fost dusă acolo.

Moaștele Sfintei Filofteia se află la Curtea de Argeș încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea, din timpul voievodului Radu cel Mare. Aceasta este cunoscută și ca aducătoarea de ploi, care face roadele pământului bogate.

Ce să faci și ce să nu faci pe 7 decembrie

Anul acesta Sfânta Muceniță Filofteia pică duminică, astfel că se respectă datinile duminicilor, însă chiar dacă nu ar fi fost în această zi, pe 7 decembrie nu ar trebui să se spele, să se calce, să se coase sau să se facă alte treburi gospodărești.

De asemenea, în această zi nu se folosește cuțitul, nici măcar pentru tăierea unei felii de pâine. Se recomandă ca produsele alimentare să fie rupte cu mâna, astfel oameni ar avea mai mult spor în ceea ce fac și ar atrage sănătatea. Acest lucru ar avea legătură cu barda cu care tatăl Muceniței a omorât-o.

Totodată, pe 7 decembrie nu este bine să cauți cearta, dar nici să dai lucruri sau bani împrumut. Fiind o zi din postul Crăciunului, nu se fac nunți sau botezuri.

