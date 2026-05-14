Acuzații grave la adresa șefului ISCIR. Cum a ajuns o instituție care ar trebui să verifice rafinăriile să dețină de fapt controlul asupra lor

Sorin Marian Roman, director al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) este acuzat de presa din Prahova că ar fi implicat într-o rețea extrem de controversată. Practic, în loc să verifice și să supravegheze rafinăriile, ISCIR Prahova ar deține un control asupra lor. Totul cu ajutorul unui personaj foarte controversat. Este vorba de George Velea, care în trecut ar fi făcut închisoare pentru delapidare, iar împreună cu șeful ISCIR ar controla acum societatea GESO, dar și piața de supraveghere a instalațiilor Teodan-RSVTI (servicii privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune).

Sorin Marian Roman, împreună cu George Velea, un personaj cu un trecut controversat, ar fi instituit un monopol asupra unor afaceri extrem de importante din județul Prahova.

Potrivit presei locale, Velea ar fi un fost deținut, care ar fi fost condamnat pentru delapidare de fonduri europene prin organizarea de cursuri cu persoane fictive, notează phonline.ro.

Tot presa locală scrie că cei doi ar împărți controlul asupra GESO, dar și asupra pieței de supraveghere a instalațiilor Teodan-RSVTI.

Acuzații: Firmele lui Velea nu se tem de controale

Velea ar oferi serviciile RSVTI către firmele din Prahova la prețuri derizorii, imposibil de combătut. Firmele gestionate de Velea nu se tem de controale sau amenzi, deoarece ISCIR-ul, care ar trebui să le verifice, este controlat de partenerul său de afaceri.

Ținta finală a acestei „caracatițe” ar fi accesul neîngrădit la bugetele colosale ale rafinăriilor din Prahova, în special OMV Brazi. Prin controlul vizei ISCIR, gruparea ar forța marile companii industriale să lucreze cu firmele lor de casă, transformând siguranța în exploatare într-o taxă de protecție mascată.

​În timp ce George Velea ar elimina concurența prin prețuri de dumping și intimidare administrativă, Sorin Roman ar veghea de la București ca nicio instituție de control să nu verificile afacerile controlate de cele două personaje.

Laboratoarele GESO SRL, cu sediul în Ploiești, are ca obiect de activitate „Activități de testări și analize tehnice” și este o societate proaspăt înființată, în decembrie, anul trecut, dar a reușit să monopolizeze piața prahoveană de profil.

Interesant este faptul că denumirea de GESO ar veni de la prenumele George și Sorin, potrivit Gazarul.ro.

Colaborarea dintre GEorge Velea și SOrin Marian Roman ar fi dus la instaurarea unui monopol asupra activităților de verificare și supraveghere a instalațiilor industriale, într-un județ considerat „cel mai bogat din România” datorită rafinăriilor, notează sursa citată.

