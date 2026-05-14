Prima pagină » Diverse » Acuzații grave la adresa șefului ISCIR. Cum a ajuns o instituție care ar trebui să verifice rafinăriile să dețină de fapt controlul asupra lor

Acuzații grave la adresa șefului ISCIR. Cum a ajuns o instituție care ar trebui să verifice rafinăriile să dețină de fapt controlul asupra lor

Acuzații grave la adresa șefului ISCIR. Cum a ajuns o instituție care ar trebui să verifice rafinăriile să dețină de fapt controlul asupra lor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Sorin Marian Roman, director al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) este acuzat de presa din Prahova că ar fi implicat într-o rețea extrem de controversată. Practic, în loc să verifice și să supravegheze rafinăriile, ISCIR Prahova ar deține un control asupra lor. Totul cu ajutorul unui personaj foarte controversat. Este vorba de George Velea, care în trecut ar fi făcut închisoare pentru delapidare, iar împreună cu șeful ISCIR ar controla acum societatea GESO, dar și piața de supraveghere a instalațiilor Teodan-RSVTI  (servicii privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune).  

Sorin Marian Roman, împreună cu George Velea, un personaj cu un trecut controversat, ar fi instituit un monopol asupra unor afaceri extrem de importante din județul Prahova.

Potrivit presei locale, Velea ar fi un fost deținut, care ar fi fost condamnat pentru delapidare de fonduri europene prin organizarea de cursuri cu persoane fictive, notează phonline.ro.

Tot presa locală scrie că cei doi ar împărți controlul asupra GESO, dar și asupra pieței de supraveghere a instalațiilor Teodan-RSVTI.

Acuzații: Firmele lui Velea nu se tem de controale

Velea ar oferi serviciile RSVTI către firmele din Prahova la prețuri derizorii, imposibil de combătut. Firmele gestionate de Velea nu se tem de controale sau amenzi, deoarece ISCIR-ul, care ar trebui să le verifice, este controlat de partenerul său de afaceri.

Ținta finală a acestei „caracatițe” ar fi accesul neîngrădit la bugetele colosale ale rafinăriilor din Prahova, în special OMV Brazi. Prin controlul vizei ISCIR, gruparea ar forța marile companii industriale să lucreze cu firmele lor de casă, transformând siguranța în exploatare într-o taxă de protecție mascată.

​În timp ce George Velea ar elimina concurența prin prețuri de dumping și intimidare administrativă, Sorin Roman ar veghea de la București ca nicio instituție de control să nu verificile afacerile controlate de cele două personaje.

Laboratoarele GESO SRL, cu sediul în Ploiești, are ca obiect de activitate „Activități de testări și analize tehnice” și este o societate proaspăt înființată, în decembrie, anul trecut, dar a reușit să monopolizeze piața prahoveană de profil.

Interesant este faptul că denumirea de GESO ar veni de la prenumele George și Sorin, potrivit Gazarul.ro.

Colaborarea dintre GEorge Velea și SOrin Marian Roman ar fi dus la instaurarea unui monopol asupra activităților de verificare și supraveghere a instalațiilor industriale, într-un județ considerat „cel mai bogat din România” datorită rafinăriilor, notează sursa citată.

Cel care a filmat „întâmplător” aplauzele lui Bolojan este abonat la banii publici din Oradea. Gândul dezvăluie “regia aplauzelor”

Recomandarea video

Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
ACCIDENT O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
20:26
O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
20:07
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
VIDEO Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
19:58
Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
JUSTIȚIE Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
19:51
Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
PACE ÎN IRAN Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
19:42
Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”

Cele mai noi

Trimite acest link pe