O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița

O femeie a murit, joi după-amiază, după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în Găești, judeţul Dâmboviţa. Trei pasageri, din cei aproape 100 aflați în garnitură, au suferit atacuri de panică, dar au refuzat transportul la spital și au primit asistență medicală la fața locului.

„În jurul orei 17:45, am fost solicitaţi să intervinim în urma unui accident feroviar produs în oraşul Găeşti, unde un autoturism a fost acroşat de un tren. În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconştienţă”, au transmis, joi, ISU Dâmboviţa.

Victima a fost extrasă din autoturism, dar a fost declarată decedată de către echipajele medicale.

În tren se aflau aproximativ 100 de călători, iar dintre ei au prezentat simptome de atac de panică, dar au refuzat ulterior transportul la spital, fiind asistați medical la fața locului.

Polițiștii efectuează cercetări în acest caz pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului rutier.

