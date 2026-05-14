Prima pagină » Actualitate » O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița

O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița

Elena Ailuţoaei
O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
Galerie Foto 2
FOTO - ISU Dâmbovița
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

O femeie a murit, joi după-amiază, după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în Găești, judeţul Dâmboviţa. Trei pasageri, din cei aproape 100 aflați în garnitură, au suferit atacuri de panică, dar au refuzat transportul la spital și au primit asistență medicală la fața locului.

FOTO – ISU Dâmbovița

„În jurul orei 17:45, am fost solicitaţi să intervinim în urma unui accident feroviar produs în oraşul Găeşti, unde un autoturism a fost acroşat de un tren. În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconştienţă”, au  transmis, joi, ISU Dâmboviţa.

Victima a fost extrasă din autoturism, dar a fost declarată decedată de către echipajele medicale.

În tren se aflau aproximativ 100 de călători, iar dintre ei au prezentat simptome de atac de panică, dar au refuzat ulterior transportul la spital, fiind asistați medical la fața locului.

Polițiștii efectuează cercetări în acest caz pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Autorul mai recomandă:

O femeie de 60 de ani a fost lovită de tren, într-o localitate din județul Suceava

Tragedie în prima zi de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un tren, pe linia București-Constanța

Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului

Recomandarea video

Citește și

Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărui conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul
20:29
Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărui conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
20:07
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
VIDEO Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
19:58
Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a stabilit data consultărilor oficiale pentru desemnarea viitorului premier. Ordinea în care partidele se vor întâlni cu președintele
19:01
Nicușor Dan a stabilit data consultărilor oficiale pentru desemnarea viitorului premier. Ordinea în care partidele se vor întâlni cu președintele
ULTIMA ORĂ Bolojan ignoră inflația și recesiunea care au lovit România și continuă propaganda: sunt semne de însănătoșire a economiei
18:34
Bolojan ignoră inflația și recesiunea care au lovit România și continuă propaganda: sunt semne de însănătoșire a economiei
AUTO Striker, noul model de la Dacia, surprins în trafic pe o autostradă din România. Imaginile din timpul testelor arată un stadiu avansat de dezvoltare
18:29
Striker, noul model de la Dacia, surprins în trafic pe o autostradă din România. Imaginile din timpul testelor arată un stadiu avansat de dezvoltare
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
JUSTIȚIE Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
19:51
Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
PACE ÎN IRAN Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
19:42
Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
TURISM Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo
19:27
Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo
EXCLUSIV Soluția AUR de a-i forța mâna lui Nicușor Dan. Piperea: Își va face guvernul informal de care vorbește/Va izbucni în râs, cum face el
19:08
Soluția AUR de a-i forța mâna lui Nicușor Dan. Piperea: Își va face guvernul informal de care vorbește/Va izbucni în râs, cum face el
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 mai, de la ora 15.00
19:03
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 mai, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe