Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărui conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul

În comunicarea Comisiei Europene de astăzi apare o surpriză: prima realizare notabilă pentru care a fost aprobată cererea de plată numărul 4 din PNRR este cloud-ul guvernamental. Surpriza vine mai ales din cauza faptului că Oana Gheorghiu l-a demis, recent, pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), instituția responsabilă de implementarea clodului, invocând mai ales întârzieri în implementarea PNRR pe partea de digitalizare, inclusiv cloud. Iată însă că, astăzi, culmea, tocmai Comisia Europeană spune că acest jalon implementat este primul motiv pentru care s-au deblocat banii europeni.

„Măsurile emblematice din această cerere de plată includ:

Implementarea unui cloud guvernamental: România a făcut progrese semnificative în implementarea infrastructurii sale cloud guvernamentale, peste 30 de instituții publice fiind deja conectate. Măsura vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea partajării datelor, permițând în același timp servicii publice mai eficiente și mai ușor de utilizat”, transmit oficialii europeni.

Fostul șef al ADR a acuzat, în exclusivitate pentru Gândul, că Oana Gheorghiu și Irineu Darău au făcut presiuni asupra instituției pentru a contracta produse de la o anumită companie, mai exact grupul german Schwarz. Ulterior, mai acuză fostul șef, au apărut represalii și presiuni din partea vicepremierului, acum demis, și din partea ministrului Diogitalizării, care au culminat cu demiterea acestuia.

Gândul a publicat și înregistrarea în care fostul șef ADR reclamă presiuni la adresa sa din partea Oanei Gheorghiu a lui Irineu Darău și apreciază că acțiunile acestora se pot încadra în zona traficului de influență. 

La demitere, Oana Gheorghiu a transmis că l-a demis pe Dragoș Vlad și primul motiv listat de vicepremierul demis este legat de „eșecuri operaţionale în infrastructura critică.”

Paradoxal, astăzi vine Comisia Europeană și anunță cloud-ul guvernamental al ADR ca „măsură emblematică”.

„Astăzi, Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde EUR, în cadrul Facilității de redresare și reziliență (RRF), elementul central al NextGenerationEU.

De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea dezvoltării sistemului de învățământ.

Comisia a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de etape și 24 de ținte stabilite în Decizia de punere în aplicare a Consiliului.”

Și prim-ministrul Bolojan s-a declarat mândru de realizare.

Fostul șef ADR denunță presiuni și represalii din partea Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, despre presiunile pe care le-a resimțit din partea vicepremierului, acum demis, Oana Gheorghiu. El a spus că ia în calcul să depună plângere penală, pentru că faptele Oanei Gheorghiu ar putea echivala cu traficul de influență. Gândul a publicat în exclusivitate mailul trimis de Oana Gheorghiu la ADR pentru a sonda dacă instituția este interesată de produsele gigantului german Schwarz. Dar este mai mult de atât și acum fostul șef ADR rupe tăcerea.

Povestea nu a început cu deja celebrul mail trimis de Oana Gheorghiu, ci mai de mult, inclusiv cu interpelări verbale sau pe Whatsapp despre cât de importante sunt întâlnirile „exploratorii” cu compania germană Schwarz. Este vorba de ministrul Digitalizării Irineu Darău și consilierii acestuia. Ulterior, mai acuză fostul șef al ADR, au avut loc diverse interpelări dinspre Ministerul Digitalizării și Oana Gheorghiu prin celebrul email despre „dacă s-a mai gândit” la oferta de produse Schwarz Group.

Povestea părea că s-a încheiat cu decapitarea conducerii ADR, dar Comisia Europeană vine astăzi și, în prim plan, laudă tocmai activitatea ADR, condus timp de patru ani de șeful decapitat de Oana Gheorghiu.

