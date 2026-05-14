Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China

Fostul premier Adrian Năstase a scris câteva ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan, joi, pe blogul său, după ședința de guvern de astăzi a guvernului interimar.

«Doamna Țoiu a ieșit imediat cu comunicarea publică, anunțând, cu mândrie, că a fost retras statutul de utilitate publică pentru ADIRI (Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale-n.r.). Așa cum am precizat, ADIRI nu mai funcționa de ani buni, nu lua bani de la buget, nu avea salariați și nici sediu. Unii se vor intreba, însă, ce s-a intâmplat cu vila anunțată de domnul Fritz, președintele USR, obiectivul esențial al reformei. A dispărut? Sau a incurcat USR-ul punctajul de comunicare, confundând ADIRI cu Fundația europeană Titulescu? Eu credeam însă că, astăzi, ministra de externe va ieși cu un comunicat devastator, infierând vizită președintelui Trump în China, o țară „ostilă”, pe motiv de lipsă de patriotism. Este clar, însă, ministerul român de externe are alte priorități iar guvernul interimar le ratifică. Desigur, pentru cei care de-a lungul anilor au participat la activitățile ADIRI, decizia MAE e un motiv de tristețe. Probabil că ei se întreabă ce a câștigat Ministerul, ce a câștigat diplomația românească prin această decizie inutilă și ne-necesară?

Reprezintă această decizie o contribuție a ministerului condus de doamna Țoiu la promovarea externă a intereselor românești?În ceea ce privește Fundația Europeană Titulescu, această și-a continuat, în același ritm, activitatea. Ieri, la Casă Titulescu, ambasadorul Nicolae Mareș a lansat un volum minunat despre Nicolae Titulescu, iar profesorii Ioan Scurtu și Ion Constantin au adăugat comentarii, inclusiv în ceea ce privește relația România-Polonia din perioada inter-belică – mai ales în condițiile prezenței președintelui Poloniei la București. Săptămâna viitoare, vom lansa cartea generalului Grumaz, „Drumul spre NATO”. Ieri, am transmis volumul cu bilanțul FET din perioada 2002-2025 (370 pagini) la guvern, la MAE, la Ministerul justiției și la ambasadele țărilor care au avut membri fondatori la momentul inființării Fundației. Cred că Churchill spunea cândva, „dacă te oprești la toți câinii care te latră, nu vei mai ajunge la capătul drumului”. Din păcate, uneori e nevoie».