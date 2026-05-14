Prima pagină » Știri externe » Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”

Într-un interviu pentru Fox News, Donald Trump a spus că lui Xi Jinping „i-ar plăcea” să încheie o înțelegere.

Cei doi lideri mondiali au discutat timp de 2 ore și 15 minute după ce a debutat summitul de două zile de la Beijing.

Donald Trump și Xi Jinping – Foto: Profimedia imagesPOOL PHOTO, Model Release: no , Pictured: Donald Trump,Xi Jinping , Credit line: Kenny Holston / AP / Profimedia

Trump: Xi își dorește o înțelegere

Discuția s-a concentrat pe comerț și pe războiul SUA cu Iran, dar și pe Taiwan. Însă, discuția pe tema insulei autonome revendicată de Beijing n-a fost menționată în comunicatul postat de guvernul SUA.

„Lui Xi i-ar plăcea să vadă o înțelegere făcută. El a spus: „Dacă pot fi de vreun ajutor, aș vrea să fiu de ajutor”. Oricine cumpără atât de mult petrol are evident un fel de relație și își dorește să vadă Strâmtoarea Ormuz deschisă”.

Trump a spus că a discutat cu Xi și despre sprijinul Chinei pentru Iran pe durata întâlnirii. Xi i-a spus președintelui american că că nu i-a furnizat echipament militar chinez Iranului.

„Asta este o declarație importantă. A spus-o astăazi. Este o declarație majoră. A spus-o cu forță. Dar în același timp, el a spus că ei (chinezii) cumpără o grămadă de petrol de aici și le-ar plăcea să o facă în continuare”, a spus Trump.

Xi Jinping și Donald Trump – Foto: Profimedia images

Xi: Poate izbucni un conflict SUA-China

Pe de altă parte, Xi l-a atenționat pe Trump de problema Taiwanului.

El a spus că modul defectuos cum este gestionată insula Taiwan de către guvernul pro-SUA de la Taipei ar putea provoca conflicte și ar pune relația în pericol.

Republica Populară Chineză revendică de aproape opt decenii insula Taiwan, controlată din 1949 de Republica Chinei. Taiwan este o națiune democrată care se consideră „autonomă”.

Iranul a permis vaselor chineze să pătrundă în Strâmtoarea Ormuz

Secretarul Marco Rubio a declarat că pe durata summitului din China, Trump va încerca să-l convingă pe președintele chinez să aibă un rol „mai activ” în negocierile pentru încheierea războiului SUA-Iran.

Rubio mai spune că președintele american se așteaptă ca Xi să aibă o contribuție decisivă și în redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Vasele chineze au fost blocate în Golful Persic, deoarece implementarea unui sistem „vom lăsa anumite nave să treacă, dar altele nu, este mai ușor de zis decât de făcut”, a declarat secretarul

„Este o sursă imensă de instabilitate. Poate amenința să destabilizeze Asia mai mult decât orice altă parte a planetei, pentru că (continentul) este foarte dependent de strâmtori pentru a obține energie”, a adăugat acesta.

„Partea chineză a declarat că nu este în favoarea militarizării Strâmtorii Ormuz sau a unui sistem de taxare, iar asta este și poziția noastră”, a declarat Rubio într-un interviu pentru NBC News.

Sursa Video: Fox News

