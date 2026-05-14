Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China

Iranul a început să permită navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz în urma unei înțelegeri între Teheran și Beijing, a anunțat joi agenția de știri semioficială Fars. Acest anunț vine în contextul în care Donald Trump se află într-o vizită de stat în China, unde vrea să îl convingă pe liderul chinez că această cale de navigație trebuie deschisă lumii întregi.

Agențiile de presă iraniene Fars și Tasnim au confirmat că decizia a intrat în vigoare începând de miercuri seara, ca urmare a solicitărilor exprese venite din partea Ministerului de Externe de la Beijing.

După declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie, Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz oricăror nave civile care doreau să treacă prin acest coridor maritim. Miercuri, Iranul a facilitat trecerea navelor chineze ca gest de curtoazie menit să reflecte cooperarea strânsă dintre China și Iran.

Acest anunț coincide cu vizita oficială a lui Donald Trump la Beijing. Începând cu miercuri seara, peste 30 de nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, care se află sub supravegherea marinei iraniene și a IRGC.

Donald Trump și Xi Jinping au discutat joi despre Strâmtoarea Ormuz și despre războiul în curs pe care SUA îl poartă împotriva Iranului. Potrivit Casei Albe, cei doi președinți au avut o întâlnire „bună” și au convenit că acest culoar de trecere „trebuie să rămână deschis pentru a sprijini libera circulație a energiei”.

„Președintele Xi a exprimat, de asemenea, clar opoziția Chinei față de militarizarea strâmtorii și față de orice efort de a percepe o taxă pentru utilizarea acesteia”, a declarat Casa Albă.

Într-un interviu acordat joi Fox News, Trump a susținut că Xi i-a spus că Beijingul nu va furniza echipament militar Iranului.

„Când spui «sprijin», ei nu poartă un război cu noi sau ceva de genul ăsta”, a spus Trump când a fost întrebat dacă a vorbit despre sprijinul Chinei pentru Iran. „A spus că nu va oferi echipament militar. Aceasta este o declarație importantă”, a spus președintele american.

