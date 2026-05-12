Imaginile care au făcut înconjurul presei și al rețelelor de socializare îl surprind pe Bolojan ieșind de la un restaurant din Oradea, de mână cu partenera sa. Scenele s-au viralizat rapid și au fost preluate imediat de televiziunile naționale. Titluri glorioase s-au născut instant, postări elogioase au invadat imediat online-ul românesc – „ce premier a mai fost aplaudat așa”, „de câte ori ați văzut, în ultimii 30 de ani un om politic primit așa”, iar elogiile s-au ținut lanț. Nimeni nu a pus la îndoială scena și veridicitatea ei. Gândul a mers pe urmele celui care a surprins la fix momentul și a ce a descoperit aduce cu o regie frumos împachetată.

După ce a fost „debarcat” prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a plecat acasă la Oradea. În „fieful” său – acolo unde a fost și președinte al Consiliului Județean Bihor și primar -, Ilie Bolojan a fost primit cu aplauze după ce a ieșit dintr-un restaurant, alături de partenera sa de viață.

Filmarea „cameramanului de ocazie” a fost preluată imediat de presă națională, iar „regia” a pus în mișcare un adevărat mecanism de PR. De la aplauze la fanatism nu a mai fost decât un pas.

Gândul a mers pe urmele celui care a făcut filmarea și a postat-o prima dată pe Facebook, postarea care până în prezent a strâns peste 22.000 de like-uri.

Cetățeanul impresionat de aplauze nu este un simplu trecător prin zona, deși a încercat să dea postării aerul unei banale întâmplări:

„Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură mai rar. Respect Ilie Bolojan”, a scris afaceristul Dacian Meza, cel care l-a și filmat pe Ilie Bolojan atunci când a ieșit din restaurant.

E vorba despre afaceristul local Dacian Meza, care se prezintă pe pagina sa de socializare drept „Șomer de lux la Șomer de lux”.

Acesta mai scrie că este „persoană publică” și a studiat Energetica si Tehnologii Nucleare la Universitatea din Oradea.

MEZAMIR SRL, firma abonată la bani publici

Iar la firma lui Dacian Meza chiar contractele cu primăria Oradea și cu instituțiile din subordine vorbesc.

Până în data de 17 ianuarie 2025, afaceristul Dacian Meza a fost administrator al firmei MEZAMIR SRL. Acum, firma este administrată de Mirela Adriana Meza, soția acestuia.

MEZAMIR SRL are ca obiect de activitate „Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv”.

În anul 2024, potrivit termene.ro, MEZAMIR SRL a avut o cifră de afaceri de 330.013 RON, după 17 ani de activitate.

MEZAMIR SRL, 6 contracte prin achiziție directă între 2024 și 2026

Firma deținută acum de Mirela Adriana Meza a beneficiat de 6 contracte fără licitație, între 2024 și 2026, prin „achiziție directă”, potrivit termene.ro.

Contractele au fost încheiate cu Municipiul Oradea – 224.668 lei – și Spitalul Județean de Urgență Bihor (5 contracte).

Ultimul contract a fost încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Bihor, prin cumpărare directă, în data de 16 martie 2026.

După filmare, afaceristul Dacian Meza a continuat cu laudele la adresa lui Bolojan:

„D-nul Ilie Bolojan nu are nevoie de vreo postare de-a mea pt a-și mări capitalul politic. La dânsul faptele vorbesc”, a scris Dacian Meza.

Postarea se încheie tot cu „respect Ilie Bolojan”.

„Cine, Meza?” / „Are mai multe contracte cu Primăria Oradea”

Mai mulți oradeni care au vizionat filmulețul “întâmplător” postat pe pagina de Facebook de Dacian Meza s-au arătat revoltați de regie:

„Meza are mai multe contracte cu Primăria Oradea, printre care reabilitarea băncilor din Piața Unirii, igienizarea pasajelor pietonale, închirierea de mașinuțe în parcuri și vânzarea de popcorn la aproape toate evenimentele APTOR. Și lista poate continuă mult și bine”, a dezvăluit unul dintre internauți.

Un alt internaut a punctat că acest exemplu este încă unul sugestiv – „Un exemplu perfect de sinecură PNL/Oradea”, a scris respectivul.

„Ce noroc pe Meza să filmeze fix atunci…”

Dar acuzațiile la adresa „afaceristului cameraman” care promovează cultul personalității lui Ilie Bolojan nu s-au oprit aici:

„Domnul Dacian Meza nu e cumnatul fostului viceprimar de la PSD, cumpărat prin 2014 de Bolojan cu un post călduț la Compania de apă, că să trădeze partidul care l-a propulsat primar? Dacă nu îl cumpăra Bolojan atunci, nu mai avea majoritate în consiliul local”, a scris un alt internaut după ce a văzut filmarea postată de afaceristul Dacian Meza.

Liderii PNL au preluat imediat filmarea și au amplificat-o

Liderii de seamă ai PNL au preluat imediat filmarea și au amplificat-o. Cea mai destoinică a fost Raluca Turcan.

„De câte ori ați văzut, în ultimii 30 de ani, un om politic român primit așa? Exact. Aproape niciodată”, a scris Raluca Turcan de la PNL. Această a postat și o captură de ecran de la Antena 3 CNN.

Val de titluri laudative

Filmarea „întâmplătoare” a afaceristului Dacian Meza a generat, de altfel, un val de titluri laudative la adresa lui Ilie Bolojan, iar Gândul prezintă doar o mică parte dintre acestea.

Ziare.com – „Bolojan, întâmpinat u ovații când iese dintr-un restaurant din Oradea. „Mai rar să fii aplaudat la scenă deschisă după ce ai fost demis printr-o moțiune”

Digi 24 – „Premierul Bolojan, aplaudat în Cetatea Oradea, la ieșirea dintr-un restaurant”

DIGI FM – „Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, după pierderea puterii. Clipul cu momentul a depășit 1 milion de vizualizări

GLASUL ARADULUI – „Mai rar așa ceva: Bolojan, aplaudat la scenă deschisă la ieșirea dintr-un restaurant”