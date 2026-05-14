Prima pagină » Justiție » Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”

Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept, a subliniat președintele instanței supreme, Lia Savonea la vizita oficială a președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, Mattias Guyomar, la Înalta Curte de Casație și Justiție informează MEDIAFAX.

Independența justiției și riscurile reformelor asupra statului de drept au fost principalele teme la întâlnirea de al București.

Eficiența nu poate înlocui libertatea

Savonea a avertizat că dezbaterile privind reformele din justiție, inclusiv cele legate de statutul magistraților și pensiile de serviciu, nu trebuie tratate ca simple măsuri administrative. Astfel de schimbări pot deveni „teste de rezistență” pentru statul de drept. Acestea afectează percepția de independență sau creează mecanisme indirecte de control, zice ea.

„Eficiența nu poate înlocui libertatea, iar reforma nu poate justifica slăbirea garanțiilor fundamentale”, a transmis Lia Savonea.

CEDO în vizită la Înalta Curte de Casație și Justiție

Miercuri, Înalta Curte de Casație și Justiție a găzduit vizita oficială a delegației CEDO. Aceasta a fost condusă 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚𝐬 𝐆𝐮𝐲𝐨𝐦𝐚𝐫 președintele Curții Europene a Drepturilor Omului. Din delegație au făcut parte și judecătorul 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐚̆𝐝𝐮𝐥𝐞𝐭̦𝐮, reprezentantul României la CEDO. De asemenea au fot prezenți și Abel Campos, grefier adjunct, și doamna Rachael Kondak, director de cabinet.

Vizita a inclus o întrevedere bilaterală între doamna judecător 𝐋𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐯𝐨𝐧𝐞𝐚 și 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚𝐬 𝐆𝐮𝐲𝐨𝐦𝐚𝐫, președintele CEDO. A urmat de o întâlnire cu judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Reflecția asupra independenței justiției este mai necesară ca oricând”

𝐋𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐯𝐨𝐧𝐞𝐚 a ținut să sublinieze că vizita vine într-un moment în care reflecția asupra independenței justiției este mai necesară ca oricând. Mai precis, puterea judecătorească din România are nevoie de mesajul că independența justiției este o prioritate europeană.

Încrederea cetățeanului în actul de justiție se întemeiază, în mod esențial, pe existența unei independențe reale a instanțelor judecătorești. zice Savonea.

Jurisprudența Curții Europene a consacrat independența justiției nu ca pe o noțiune abstractă. Ea este o garanție concretă. Este eflectată în modalitatea de numire a judecătorilor, stabilitatea mandatului. Plus protecția împotriva presiunilor externe și existența unor garanții materiale adecvate care să îi asigure autonomia.

Risc seismic

Reformele sau modificările aduse statutului magistraţilor de către puterea executivă, inclusiv cele referitoare la pensiile de serviciu, nu trebuie privite ca fiind simple chestiuni administrative. Sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept. aceste măsuri afectează percepția de independență.  În acest caz atunci nu mai vorbim despre reforme, ci despre risc sistemic, trage un semnal  de alarmă Lia Savonea.

Amenințările la independența judiciară

Amenințările care se îndreaptă asupra independenței judiciare constituie amenințări asupra garanțiilor pentru justițiabili. Guyomar a subliniat că pentru a face față acestor amenințări trebuie să ne acomodăm unii cu alții la nivel instituțional.  El a subliniat că independența justiției înseamnă și responsabilitate, respectiv capacitatea sistemului de a da socoteală pentru ceea ce face.

Această vizită confirmă angajamentul Înaltei Curți de a reprezenta un cadru de ocrotire a drepturilor consacrate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, se arată în comuicatul oficial postat pe FB de Înalta Curte de Casație și Justiție. 

