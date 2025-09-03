Prima pagină » Diverse » Alfred Simonis: „După ce se vor tăia 45% din posturi, vom avea aproximativ 200 de posturi libere ce ar putea fi ocupate. Dar nu vom face angajări”

Alfred Simonis: „După ce se vor tăia 45% din posturi, vom avea aproximativ 200 de posturi libere ce ar putea fi ocupate. Dar nu vom face angajări”

03 sept. 2025, 15:24, Diverse
Alfred Simonis: „După ce se vor tăia 45% din posturi, vom avea aproximativ 200 de posturi libere ce ar putea fi ocupate. Dar nu vom face angajări”
sursa foto: Mediafax Foto/Titus Iliesi

Ilie Bolojan a condiționat rămânerea în funcție de o reformă amplă în administrația locală. El a arătat că pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este nevoie de o tăiere de cel puțin 40% din totalul posturilor la nivel național.

În acest context, Alfred Simionis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, în ședința de plen de miercuri, că, la nivelul CJ Timiș s-a tăiat în carne vie” în organigramă din timp și că după reducerile de personal impuse de govern ar mai rămâne 200 de posturi în care s-ar mai putea face angajări. Însă acest lucru nu se va întâmpla, iar banii astfel economisiți se vor îndrepta către proiectele pe fonduri europene de la nivelul Timișului.

Vă anunț bucuros , deși nu au intrat încă toate organigramele subordonatelor în vigoare, și nici cea a aparatului propriu, care va intra în vigoare la 1 octombrie, după ce se vor face acele tăieri de până la 40-45% din posturile totale, la nivelul Consiliului Județean Timiș, după ce se vor tăia 45% posturi, și va intra în vigoare nouă organigramă, vom avea aproximativ 200 de posturi libere care ar putea fi eventual ocupate. Dar, evident, nu vom face niciun fel de angajări suplimentare.

Reforma făcută la Timiș ne pune în situația în care, după ce se taie, încă mai avem 200 de posturi care ar putea fi ocupate. Asta înseamnă reforma și de aici vom avea bani pentru cofinanțări de proiecte europene„, a transmis Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Astfel, după o reducere de 600 de posturi în toate structurile, chiar și cele subordonate, șeful CJ Timiș anunță o reducere de cheltuieli cu 50 de milioane de lei.

De reamintit este faptul că, la nivelul guvernului, s-au făcut două simulări, respective o reducere cu 10% a posturilor ocupate, adică 40% a numărului maxim de posturi, și o reducere cu 15% a posturilor ocupate, adică 45% a numărului maxim de posturi.

La Primăria Timișoara, în cazul unei reduceri de 45%, ar trebui concediați aproape 130 de funcționari, iar pe o reducere de 40%, în jur de 100.

La Poliția Locală, ca să se se încadreze în noua normă de un agent la 1.200 de locuitori, ar trebui disponibilizaţi circa 150 de angajați.

Autorul recomandă:

Alfred Simonis: Declarațiile lui Ilie Bolojan pentru Bloomberg, privind incapacitatea de plată, sperie INVESTITORII

În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie

