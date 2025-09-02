În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie

Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, în noua sesiune vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă, pe funcția de secretar o găsim și Arina Moș, fosta viceprimăriță la Oradea, om de încredere al lui Ilie Bolojan. A fost și senator, o jumătate de mandat, în vechea legislatură.

Arina Moș, PNL, se află la primul mandat de deputat. Mai are unul de senator. La scurt timp după ce primit funcția de secretar a transmis un mesaj prin care anunță că „susține ferm măsurile care reduc risipa, elimină inechitățile și cresc calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor”.

„Noua sesiune parlamentară a început pentru mine cu energie și determinare. A fost constituit noul Birou Permanent, iar cu acest prilej le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată”, a scris Arina Moș.

În vârstă de 45 de ani, Arina Moș a fost consiliera lui Ilie Bolojan între 2008 și 2013 la Primăria Oradea până când a fost propulsată în fruntea Administrației Social-Comunitare Oradea, fără să aibă nicio pregătire în domeniul social.

După ce a ajuns în funcția de conducere, protejata lui Bolojan a reușit să-și angajeze toată familia la stat. Și-a angajat soțul la evidența populației din cadrul primăriei Oradea, chiar dacă în 2013 Ilie Bolojan se lăuda cu disponibilizări operate în cadrul instituțiilor din subordine. Radu Moș a fost operator TV la o televiziune locală și a ajuns prin concurs la primăria Oradea. După soț, a urmat fiul.

„Am onoarea de a candida pe locul întâi la Camera Deputaților alături de Ilie Bolojan, locul întâi la Senat, în această duminică importantă pentru Bihor și pentru România, scris Arina Moș, în campania electorală”, spune Arina Moș, pe 28 noiembrie 2024.

Cine este și ce avere deține Arina Moș

Arina Patricia Simina Moș a absolvit Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea, la profilul Filologie, iar apoi a urmat Facultatea de Științe Juridice din Oradea, obținând și un master în Drept Privat.

După mai multe joburi de consilier juridic, din 2008 a devenit consilier al primarului de atunci Ilie Bolojan.

Potrivit propriei declarații de avere, de la Camera Deputaților, Moș a reușit să strângă o avere uriașă, cu toate că atât ea, cât și soțul au lucrat doar la stat, fără să aibă vreo afacere. Moș deține în prezent trei terenuri intravilane în Oradea, care însumează peste 500 de metri pătrați.

O casă de locuit de 159 de metri pătrați, dar și un spațiu comercial de 118 metri pătrați. Toate bunurile au fost cumpărate, după ce Arina Moș a ajuns viceprimar.

Averea familiei Moș a crescut de la an la an. Cei doi soți aveau în 2013 un apartament de 53 de metri pătrați, ulterior au cumpărat un apartament de 74 de metri pătrați, iar în 2015 și-au cumpărat o locuință de 141 de metri pătrați. De asemenea, în acestă perioadă cei doi au schimbat mai multe mașini, fără să aibă credite bancare.

Moș a primit 6 donații în bani care se ridică la 100.000 de lei în 2024.