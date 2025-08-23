Alfred Simonis: Declarațiile lui Ilie Bolojan pentru Bloomberg, privind incapacitatea de plată, sperie INVESTITORII

În opinia lui Alfred Simonis, declarația lui Bolojan pentru Bloomberg, referitor la faptul că suntem în risc de incapacitatea de plată, a fost o mare greșeală. „Această insecuritate pe care o promovează în ultimele două săptămâni nu ne ajută ca țară”, crede social-democratul. Simonis susține luarea de poziție a lui Radu Burnete, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, care a combătut ceea ce a spus Bolojan, adăugând că este „extrem de riscant, ca prim-ministru al României, al unei a unei țări membre UE, al României, în acest caz, să faci astfel de declarații.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive. Premierul a declarat că următoarele şase luni vor fi cruciale pentru ca administraţia sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulţumirii publice în creştere şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare… Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a spus premierul într-un interviu pentru Bloomberg News.

Alfered Simonis crede că afirmația este periculoasă și poate aduce efecte economice severe pentru România.

„Cu tot respectul, faptul că în urmă cu câteva zile a declarat la Bloomberg că suntem în risc de incapacitatea de plată și acuma așa anunță faptul că e posibil să demisioneze sau, mă rog, ar putea demisiona într-un context în care guvernul are nevoie de susținere și de hotărâre fermă cu privire la anumite măsuri care sunt susținute de coaliția de guvernare, eliminare a sinecurilor, eliminare a cheltuielilor aberante ale statului român și tot felul de reforme de care avem nevoie sau pe care trebuie să le facem, nu pot sta pe o fundație care înseamnă că premierul poate pleca, afirmă Simonis la Digi24.

Simonis la unison cu Burnete

Simonis susține luarea de poziție a lui Radu Burnete care a combătut ceea ce a spus Bolojan, adăugând că este „extrem de riscant, ca prim-ministru al României, al unei a unei țări membre UE, al României, în acest caz, să faci astfel de declarații, pentru că nu faci decât să sperii piețele internaționale, să sperii investitorii, să sperii creditorii, să te împrumuți la dobânzi ridicate și să nu faci de altceva decât să pierzi foarte mult ca țară. Cred că a fost o o declarație neinspirată, ca să fiu elegant, pe care am încredere că premierul nu o va mai repeta.

Simonis pariază pe investiții

Simonis recunoaște problema deficitului mare, care trebuie redus, dar afirmă că, „atât timp cât acest deficit e bazat pe investiții în autostrăzi, spitale, educație, sănătate”, n-ar avea neapărat o problemă.

„Înțeleg nevoia de a reduce deficitul, însă să știți că multe dintre măsurile care au fost luate în aceste pachet unu și pachetul doi care vor fi luate, nu vor reduce substanțial deficitul. Trebuie să hotărâm ce vrem. Înțeleg nevoia de a nu ne împrumuta ca să plătim salarii și pensii și asta vă spun foarte, foarte clar. Dar dacă trebuie să facem autostrăzi așa cum au făcut Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, statele dezvoltate s-au dezvoltat și au dezvoltat infrastructura prin investiții, prin împrumuturi. Dacă vrem și noi sau avem voie să facem asta, cred că ar fi de bun augur să o facem”, încheie social-democratul.

