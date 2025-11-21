ANAF a pus în dezbatere un proiect de ordin care introduce procedura actualizată pentru precompletarea și verificarea Declarației Unice. Documentul vizează modul în care persoanele fizice vor completa și transmite formularul 212 în următoarea perioadă.

Contribuabilii pot trimite sugestii pentru noile modificări până la 29 noiembrie, conform . Instituția precizează că modificările sunt gândite pentru a face mult mai simplă și mai puțin birocratică completarea formularului 212.

Contribuabilii vor trebui să depună Declarația Unică pentru veniturile obținute în 2025 până la 25 mai 2026.

Noua procedură simplificată aduce însă un avantaj clar. Instituția va genera automat o declarație precompletată folosind datele existente în sistem. Documentul va include veniturile realizate, impozitul datorat, baza de calcul și sumele aferente contribuțiilor sociale.

Fiecare persoană fizică va primi un formular deja completat de ANAF. Contribuabilul va trebui doar să verifice și să ajusteze datele, dacă este nevoie. Această schimbare urmărește reducerea birocrației și simplificarea procesului de declarare.

Cum vor accesa contribuabilii Declarația Unică precompletată

Declarația Unică precompletată va fi disponibilă în format electronic prin accesarea formularului din Spațiul Privat Virtual, pentru toți utilizatorii înscriși. Persoanele neînrolate în SPV vor putea solicita documentul în format fizic direct de la ghișeu, la cerere.

Instituția va pune aceste informații la dispoziția contribuabililor până cel târziu la 31 martie al anului următor realizării veniturilor.

După verificare, declarația completată trebuie depusă până la data de 25 mai 2026, conform procedurii în vigoare. Formularul este obligatoriu pentru persoanele fizice cu venituri independente, chirii, investiții, drepturi de autor sau activități agricole.

Cum pot contribabilii să trimită propuneri privind proiectul de ordin

Instituția încurajează contribuabilii să trimită sugestii și observații privind proiectul de ordin în termen de zece zile de la publicare. Toți cei interesați pot transmite propuneri până la data de 29 noiembrie a acestui an, conform legislației actuale.

Autoritatea fiscală a intensificat verificările asupra veniturilor provenite din investiții realizate în țară sau în străinătate. Mai mulți contribuabili au primit notificări pentru câștigurile obținute din 2019 și până în prezent, notează antena3.ro.

Recomandarea autorului: ANAF îl dă în judecată pe Iohannis şi îi cere „plata despăgubirilor”: „Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară”