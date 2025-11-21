Prima pagină » Diverse » ANAF anunță schimbări la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă

ANAF anunță schimbări la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă

21 nov. 2025, 18:34, Diverse
ANAF anunță schimbări la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă

ANAF a pus în dezbatere un proiect de ordin care introduce procedura actualizată pentru precompletarea și verificarea Declarației Unice. Documentul vizează modul în care persoanele fizice vor completa și transmite formularul 212 în următoarea perioadă.

Contribuabilii pot trimite sugestii pentru noile modificări până la 29 noiembrie, conform unui comunicat de presă. Instituția precizează că modificările sunt gândite pentru a face mult mai simplă și mai puțin birocratică completarea formularului 212.

Contribuabilii vor trebui să depună Declarația Unică pentru veniturile obținute în 2025 până la 25 mai 2026.

Noua procedură simplificată aduce însă un avantaj clar. Instituția va genera automat o declarație precompletată folosind datele existente în sistem. Documentul va include veniturile realizate, impozitul datorat, baza de calcul și sumele aferente contribuțiilor sociale.

Fiecare persoană fizică va primi un formular deja completat de ANAF. Contribuabilul va trebui doar să verifice și să ajusteze datele, dacă este nevoie. Această schimbare urmărește reducerea birocrației și simplificarea procesului de declarare.

Cum vor accesa contribuabilii Declarația Unică precompletată

Declarația Unică precompletată va fi disponibilă în format electronic prin accesarea formularului din Spațiul Privat Virtual, pentru toți utilizatorii înscriși. Persoanele neînrolate în SPV vor putea solicita documentul în format fizic direct de la ghișeu, la cerere.

Instituția va pune aceste informații la dispoziția contribuabililor până cel târziu la 31 martie al anului următor realizării veniturilor.

După verificare, declarația completată trebuie depusă până la data de 25 mai 2026, conform procedurii în vigoare. Formularul este obligatoriu pentru persoanele fizice cu venituri independente, chirii, investiții, drepturi de autor sau activități agricole.

Cum pot contribabilii să trimită propuneri privind proiectul de ordin

Instituția încurajează contribuabilii să trimită sugestii și observații privind proiectul de ordin în termen de zece zile de la publicare. Toți cei interesați pot transmite propuneri până la data de 29 noiembrie a acestui an, conform legislației actuale.

Autoritatea fiscală a intensificat verificările asupra veniturilor provenite din investiții realizate în țară sau în străinătate. Mai mulți contribuabili au primit notificări pentru câștigurile obținute din 2019 și până în prezent, notează antena3.ro.

Recomandarea autorului: ANAF îl dă în judecată pe Iohannis şi îi cere „plata despăgubirilor”: „Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară”

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”