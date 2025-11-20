ANAF îl dă în judecată pe Iohannis şi îi cere „plata despăgubirilor”: „Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară”

ANAF deschide acţiune în instanță la Tribunalul Sibiu şi înregistrează o premieră prin faptul că obligă un fost preşedinte al României „la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.”

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.

„Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil. Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului. Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, mai spune ANAF.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. Fiscul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu

Klaus Iohannis, la un pas să fie dat afară din casa sa din Sibiu. De ce vrea ANAF să pună sechestru pe locuință