AUR a adoptat în Congres o Rezoluție pentru „apărarea triadei democratice”: drepturi, Constituție, justiție echitabilă

30 nov. 2025, 16:42, Diverse
Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat, duminică, în Congres, la Alba Iulia, o rezoluție privind „apărarea triadei democratice: drepturile omului, suveranitatea constituțională, justiția echitabilă”, în care critică deciziile Curții Constituționale, ale Curții de Justiție a UE, ale Biroului Electoral Central și ale instanțelor naționale, prezentate ca factori de erodare a votului, a supremației Constituției și a libertății de exprimare.

Documentul denunță interzicerea unor candidaturi prezidențiale și anularea alegerilor ca decizii „fără precedent”, luate „fără ședință publică, fără apărarea candidaților, fără cale de atac”, pe baza unor note secrete ale CSAT. Sunt criticate cauzele de la CJUE care permit judecătorilor să ignore deciziile Curții Constituționale în favoarea dreptului UE, ceea ce este interpretat drept o „federalizare prin justiție” nevalidată prin referendum sau revizuire constituțională.

„Democrația pe care o lăsăm moștenire trebuie să fie mai puternică, nu mai fragilă decât cea pe care am primit-o”, se subliniază în final.

AUR își asumă angajamentul de a promova „o Românie în care votul cetățeanului nu poate fi anulat de nicio instanță fără probe clare și proces echitabil, în care Constituția națională rămâne supremă pe teritoriul țării și în care orice cetățean poate exprima liber opiniile politice fără teama cenzurii”.

În cadrul congresului, George Simion a fost reconfirmat în funcția de președinte al AUR.

