Andrei Dumitrescu
27 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Anchetatorii care au instrumentat omorul comis în ziua de Crăciun, la Turnu Măgurele, au stabilit că ucigașul înfăptuise un ritual religios prin care, conform propriei declarații, a urmărit să-l „purifice” pe bunicul său în vârstă de 86 de ani. Criminalul îi scosese ochii, îl jupuise și îi așezase Biblia pe piept. 

Polițiștii teleormăneni au intrat în alertă după ce o femeie care avea grijă de un bătrân a sunat îngrozită la numărul de urgență 112 și a spus că omul a fost victima unei crime îngrozitoare. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că bărbatul fusese ucis, cel mai probabil cu o lopată. Criminalul îi scosese ochii, îi jupuise pielea de pe ambele mâini, îi pusese pe piept o Biblie după care aruncase peste cadavru niște pământ și îi băgase o trestie în gură.

Încă de la început, principalul suspect a fost Cezar Andrei Barbu, de 32 de ani, nepotul bătrânului. Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că acesta era cunoscut cu probleme psihice și era diagnosticat cu schizofrenie. În perioada 2020-2025, Barbu a ajuns de zece ori la Spitalul Clinic de Psihiarie „Alexandru Obregia”, din București, iar de opt ori a rămas internat. Ultima externare figura din data de 27 octombrie, când medicii au considerat că pacientul este suficient de sănătos încât să fie lăsat liber.

Ucigașul se crede trimisul lui Dumnezeu

În ajunul Crăciunului, bărbatul a luat un micobuz și a plecat la casa bunicului său din Turnu Măgurele, care îl crescuse singur până la vârsta de 15 ani, când acesta a plecat la București.

După omor, Cezar Andrei Barbu a dispărut fără urmă, iar poza lui a fost trimisă la toate unitățile de Poliție din țară și a fost dat în atenția tuturor polițiștilor din țară. Acesta a fost prins, vineri, în Teleorman și dus direct la audieri.

Sursele Gândul au afirmat că Barbu nu a negat fapta, dar ar fi explicat că este „trimisul lui Dumnezeu pe pâmânt” și nu făcut altceva decât un „ritual de purificare”. Acesta a explicat că nici măcar nu și-a terminat treaba, în condițiile în care misiunea lui era să-și „purifice toată familia”.

Bărbatul a fost reținut și urmează să se stabilească dacă la momentul comiterii faptei a avut discernământ. În funcție de concluzia medicilor legiști, acesta va fi arestat preventiv sau va fi internat, sub pază, într-un spital de psihiatrie.

