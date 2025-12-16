Prima pagină » Diverse » AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri

AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri

16 dec. 2025, 10:50, Diverse
AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri

Președintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formațiunii din Camera Deputaților și Senat, Mihai Enache și Petrișor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o inițiativă legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate exclusiv procesului de producție agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri.

Propunerea legislativă urmărește exceptarea de la impozitare a unor construcții precum serele, solarele, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, precum și construcțiile destinate depozitării și conservării cerealelor.

Inițiatorii susțin că modificările aduse sunt necesare întrucât construcțiile respective nu pot fi asimilate celor care deservesc activități comerciale sau industriale. Mai mult decât atât, aceste clădiri reprezintă o infrastructură cu rol strict operațional și fără valoare economică independentă de activitatea agricolă.

În actualul context economic, impunerea impozitului reprezintă o povară fiscală injustă suplimentară pentru sectorul agricol. Fermierii și micii producători se confruntă cu dificultăți privind investițiile, piața de desfacere, susținerea producției și viabilitatea exploatațiilor agricole.

„Eliminarea impozitării contribuie la crearea unui cadru predictibil care încurajează modernizarea și menținerea acestor facilități, aspect esențial pentru garantarea securității alimentare și pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii”, se arată în textul inițiativei legislative.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va permite astfel alinierea regimului fiscal la realitățile sectorului agricol, dar va reprezenta și o protecție pentru producători care susțin domeniul agroalimentar național.

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
O descoperire legată de intestin ar putea schimba modul în care tratăm obezitatea și diabetul

Cele mai noi