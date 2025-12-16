AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri

Președintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formațiunii din Camera Deputaților și Senat, Mihai Enache și Petrișor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o inițiativă legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate exclusiv procesului de producție agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri.

Propunerea legislativă urmărește exceptarea de la impozitare a unor construcții precum serele, solarele, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, precum și construcțiile destinate depozitării și conservării cerealelor.

Inițiatorii susțin că modificările aduse sunt necesare întrucât construcțiile respective nu pot fi asimilate celor care deservesc activități comerciale sau industriale. Mai mult decât atât, aceste clădiri reprezintă o infrastructură cu rol strict operațional și fără valoare economică independentă de activitatea agricolă.

În actualul context economic, impunerea impozitului reprezintă o povară fiscală injustă suplimentară pentru sectorul agricol. Fermierii și micii producători se confruntă cu dificultăți privind investițiile, piața de desfacere, susținerea producției și viabilitatea exploatațiilor agricole.

„Eliminarea impozitării contribuie la crearea unui cadru predictibil care încurajează modernizarea și menținerea acestor facilități, aspect esențial pentru garantarea securității alimentare și pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii”, se arată în textul inițiativei legislative.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va permite astfel alinierea regimului fiscal la realitățile sectorului agricol, dar va reprezenta și o protecție pentru producători care susțin domeniul agroalimentar național.