Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare

Turiștii străini care vor să viziteze celebra Fontana di Trevi din Roma ar putea fi nevoiți să plătească o taxă de doi euro, începând din 7 ianuarie 2026, relatează agenția ANSA. Pentru locuitorii Romei, accesul la celebrul monument va continua să fie gratuit.

Se așteaptă ca această măsură să aducă 20 de milioane de euro în vistieria orașului, potrivit Corriere della Sera. Conform rapoartelor din presa italiană, autoritățile de la Roma vor să se asigure că vizitatorii se pot bucura de celebra fântână fără a fi nevoiți să se înghesuie cu alte sute de oameni.

De aproximativ un an, numărul de vizitatori la Fontana di Trevi este limitat, fiind permis un maxim de 400 de persoane în zonă.

Începând din ianuarie, vor fi amenajate două benzi, una pentru localnici din Roma și una pentru turiști. Biletele vor putea fi achiziționate direct la intrare și pot fi plătite și cu cardul.

Susținută de Alessandro Onorato, consilier pentru turism și evenimente majore, și de administrația orașului, măsura își propune să protejeze cea mai mare fântână din Roma, o capodoperă barocă realizată de Nicola Salvi.

Numai în primele șase luni ale acestui an, aceasta a atras peste 5,3 milioane de vizitatori, mai mult decât a primit Panteonul în întregul an 2024 (4.086.947). Fondurile generate din vânzarea biletelor vor fi alocate îmbunătățirii atracților și serviciilor turistice ale orașului.

După publicarea știrii de către ANSA, surse de la Capitoliul din Roma (Colle Campidoglio) au clarificat că „aceasta este doar o ipoteză de lucru“ pe care administrația, după cum se știe, o ia în considerare de ceva vreme. Cu toate acestea, până în prezent, nu au fost stabilite date exacte”.

Codacons, asociația italiană a agențiilor de turism, se opune măsurii. „Ne-am opus întotdeauna monetizării monumentelor, piețelor, fântânilor și siturilor de interes istoric și cultural”, se arată într-un comunicat, „și credem că introducerea intrării cu plată este în detrimentul turiștilor, care ar trebui să se poată bucura gratuit de frumusețea Romei.

