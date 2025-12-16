Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, marți dimineață, percheziții într-un dosar constituit pentru presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, petrecute la mijlocul acestui an și în perioada septembrie – noiembrie 2025. În acest dosar sunt vizați fostul ministru al Transporturilor – Răzvan Cuc – și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, administratorul firmei Euro Quip International SRL, iar Regia Autonomă Registrul Auto Român (RAAR) nu lipsește din scenariu.

Cătălin Daniel Bușe și fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, au fost reținuți de procurorii anticorupție, cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii anticorupție o mită de 6% din valoarea totală a acordului-cadru care a fost reînnoit, la data de 21.11.2025, între Registrul Auto Român și societatea Euro Quip International SRL.

Firma administrată de Cătălin Daniel Bușe avea ca obiect de activitate „prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT”.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor l-ar fi ajutat pe afaceristul Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și Mihai Alecu, directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român.

Potrivit DNA, Răzvan Cuc ar fi dorit asigurări/garanții verbale în timpul întâlnirilor din septembrie, octombrie și noiembrie 2025, cu privire la respectarea promisiunii făcute lui Mihai Alecu de către Cătălin Daniel Bușe – administrator al societății Euro Quip International SRL -, promisiune de remitere a unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru (aproximativ 23 milioane de lei cu TVA).

Cum ar fi fost pregătit un „caiet de sarcini” favorabil firmei omului de afaceri

Potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul, procurorii anticorupție au declanșat această anchetă după ce Mihai Alecu – director general al Registrului Auto Român a dezvăluit că omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe – administrator al societății Euro Quip International SRL, i-a promis cu titlu de mită, în luna mai a anului 2025, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru de prestări servicii ce ar urma să fie reînnoit între Regia Autonomă Registrul Auto Român și societatea Euro Quip International SRL.

Ulterior, directorul general RAR a devenit colaborator DNA și a purtat „tehnică” în timpul discuțiilor cu omul de afaceri și cu Răzvan Cuc.

Mita ar fi fost dată dacă directorul general RAR ar fi efectuat demersurile necesare în vederea atribuirii acestui contract în mod preferențial către societatea precizată, în urma desfășurării unei proceduri de achiziție publică.

Într-o primă fază, potrivit procurorilor DNA, Cătălin Daniel Bușe i-a prezentat directorului general Mihai Alecu datele tehnice ale unor echipamente, în vederea întocmirii de către angajații de specialitate din cadrul Registrului Auto Român a caietului de sarcini.

Societatea pe care o administrează Cătălin Daniel Bușe urma să aibă un avantaj raportat la condițiile și cantitățile materialelor și serviciilor necesare în derularea activităților de mentenanță.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, directorul general Mihai Alecu nu ar fi acceptat promisiunea sumelor de bani, spunându-i administratorului societății că nu ar fi necesar să efectueze vreun demers special întrucât Euro Quip International SRL ar fi singura societate care ar îndeplini condițiile pentru obținerea acestui contract.

Intră în „scenă” Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor

La începutul lunii septembrie 2025, directorul general Mihai Alecu a fost sunat de către Răzvan Cuc – fost ministru al Transporturilor. Acesta i-a solicitat să se întâlnească fizic pentru a discuta.

Întâlnirea a avut loc în fața unui restaurant din București și, cu această ocazie, Cuc i-ar fi transmis lui Mihai Alecu că ar fi prieten apropiat cu Cătălin Daniel Bușe și că acesta l-a rugat să îi acorde sprijin în obținerea contractului menționat.

Alexandru Răzvan Cuc i-a garantat lui Mihai Alecu faptul că omul de afaceri ar fi un om de încredere și că se va ține de promisiune, în sensul că îi va remite procentul de 6% din valoarea totală a viitorului contract (aproximativ 30 milioane lei).

Directorul general a declinat oferta și a repetat că nu trebuie să efectueze niciun demers, întrucât Euro Quip International SRL ar fi singura societate care ar îndeplini condițiile pentru obținerea acestui contract.

La data de 15.09.2025 a fost publicat un anunț de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP de către Regia Autonomă Registrul Auto Român în calitate de autoritate contractantă, cu scopul încheierii unui acord-cadru având ca obiect „prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT”, contract ce urma să aibă o valoarea totală estimată cuprinsă între 15,80 milioane de lei și 20,91 milioane de lei fără TVA iar perioada contractuală urma să se întindă pe 36 de luni.

Răzvan Cuc, întâlnire „de taină” cu directorul general RAR într-un restaurant din București

În data de 08.10.2025 Mihai Alecu – director general RAR – s-a întâlnit cu Răzvan Cuc în restaurant Ublo Bistro din București.

Răzvan Cuc ar fi confirmat faptul că lui Mihai Alecu – în calitate de director general al Registrului Auto Român – i s-a propus anterior de către Cătălin Daniel Bușe un procent de 7% din valoarea totală a acordului-cadru.

Fostul ministru al Transporturilor a mai arătat, potrivit informațiilot obținute de Gândul, că el a încercat să intermedieze discuțiile dintre Cătălin Daniel Bușe și Mihai Alecu cu privire la atribuirea acestui contract, scopul său fiind acela de a-l ajuta pe Cătălin Daniel Bușe să obțină reînnoirea acordului-cadru.

În data de 13.10.2025, Mihai Alecu s-a întâlnit cu omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe la domiciliul celui din urmă, în București, iar acesta i-a confirmat directorului general al Registrului Auto Român faptul că promisiunea făcută acestuia anterior a rămas valabilă în sensul acordării unui procent de 6% din valoarea netă totală a contractului.

În timpul acelei întâlniri a fost confirmată informați că Răzvan Cuc ar fi un prieten apropiat de-ai lui Cătălin Daniel Bușe și că ar fi încercat să-l ajute pe acesta în sensul de a intermedia discuțiile dintre Mihai Alecu și omul de afaceri în legătură cu atribuirea contractului către societatea Euro Quip International SRL.

Mita urma să fie dată în tranșe, la un interval de 3-5 luni

În data de 20.10.2025, Euro Quip International SRL a transmis către Regia Autonomă Registrul Auto Român formularul de ofertă în vederea încheierii contractului, în valoare totală de 19.014.372,80 lei la care se adaugă TVA în cuantum de 3.993.018,29 lei (în total aprox. 23 milioane lei), oferta fiind încărcată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP.

În data de 22.10.2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-au întâlnit din nou la domiciliul lui Cătălin Daniel Bușe.

Cătălin Daniel Bușe ar fi specificat că modalitatea de remitere a sumelor de bani – mită promisă – către Mihai Alecu urma să fie efectuată periodic, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni.

Potrivit procurorilor DNA – care au interceptat discuțiile – a rezultat că numitul Răzvan Cuc – fost ministru al Transporturilor – nu ar fi avut o implicație financiară în atribuirea contractului.

Dar acesta i-a acordat sprijin moral lui Cătălin Daniel Bușe și și-ar fi asumat faptul că va purta discuții cu Mihai Alecu pentru a rezolva problema atribuirii contractului către Euro Quip International SRL.

Răzvan Cuc l-ar fi ajutat pe omul de afaceri pentru că acesta era „disperat”

În data de 03.11.2025, Mihai Alecu și Alexandru Răzvan Cuc s-au reîntâlnit în fața restaurantului Ublo Bistro. Răzvan Cuc ar fi afirmat că îl va chema la el pe Cătălin Daniel Bușe pentru a discuta cu privire la faptul că acesta din urmă ar fi exercitat presiuni asupra directorului general Mihai Alecu.

Alexandru Răzvan Cuc i-a confirmat lui Mihai Alecu faptul că a discutat cu Cătălin Daniel Bușe și acesta i-a transmis că situația privind contractul era rezolvată, situația fiind ”închisă”.

Răzvan Cuc ar fi precizat și că a luat hotărârea inițială de a-l ajuta pe Cătălin Daniel Bușe în obținerea acestui acord-cadru, apelând la Mihai Alecu, întrucât i-a părut rău de Cătălin Daniel Bușe, acesta fiind „disperat” și având probleme de sănătate la acel moment.

Acuzațiile DNA: „Dare de mită și complicitate la dare de mită”

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, administrator al unei societăți comerciale și Răzvan Cuc, persoană fizică fără calitate specială, „pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită”, se arată într-un comunicat transmis de DNA.

„În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.

Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

La data de 17 decembrie 2025, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, se arată în comunicatul transmis de DNA.

