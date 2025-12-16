Parlamentul României a avizat marți un acord de peste 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților români și ucraineni pe F-16. Acordul-cadru de prestări servicii de instruire a personalului va fi încheiat cu compania Lockheed Martin și este pe o perioadă de 60 de luni. Vor fi instruiți 60 de piloți români și 25 de piloți ucraineni. Pentru cei ucraineni, sumele de bani cheltuite pentru instruire ar urma să ne fie rambursate prin mecanisme europene și transatlantice. Valoarea estimată a acestui Acord-cadru este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Gândul a obținut în exclusivitate documentele.

Comisiile parlamentare de apărare au analizat și aprobat solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind aprobarea inițierii negocierilor pentru un acord-cadru cu compania americană Lockheed Martin, în valoare estimată de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Acordul, cu o durată de 60 de luni, vizează funcționarea Centrului European de Instruire F-16 (EFTC) și include servicii de instruire a personalului navigant, mentenanță pentru aeronavele F-16 și suport logistic integrat.

Măsura este considerată esențială în contextul în care, de la 1 ianuarie 2026, România va prelua integral responsabilitatea operării centrului de instruire, odată cu transferul a 18 aeronave F-16, și face parte din pregătirea tranziției către avioanele de generația a V-a F-35.

Ce prevede contractul

Documentul precizează că, la 3 noiembrie 2025, a fost încheiat cu Olanda contractul de transfer al dreptului de proprietate asupra celor 18 avioane F-16 dislocate în România pentru Centrul European de Instruire de la Baza 86 Aeriană Borcea. Contractul prevede, totodată, menţinerea capacităţii de instruire pentru sloturile destinate piloţilor ucraineni, începând cu anul 2026.

Această sumă va acoperi un ciclu de 5 ani și cuprinde două component principale:

„Începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu transferul celor 18 aeronave F-16, responsabilitatea pentru operare, gestionarea şi funcţionarea Centrului European de Instruire F-16 va intra în atribuţiile României. Astfel, din motive logistice şi operaţionale, pentru continuarea activităţii de instruire a piloţilor F-16, pe teritoriul naţional, în cadrul Centrului European de instruire F-16, a fost identificată ca soluţie viabilă şi sustenabilă încheierea Acordului-cadrul cu compania Lockheed Martin”, se arată în solicitarea MApN.

Ministerul mai subliniază că acordul-cadru va acoperi atât funcţionarea Centrului European de Instruire F-16, cât şi serviciile logistice integrate necesare desfăşurării activităţii. „Prin urmare, menţinerea şi extinderea activităţilor EFTC nu reprezintă doar o necesitate imediată pentru formarea piloţilor F-16, ci şi o premisă fundamentală pentru tranziţia sigură şi coerentă către F-35, asigurând continuitatea şi performanţa capacităţilor aeriene ale României în următorul deceniu”.

