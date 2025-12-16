Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie

Angajații mai multor aeroporturi din Europa organizează greve în perioada sărbătorilor de iarnă, în semn de protest față de comportamentul angajaților care le oferă salarii mici, relatează Euronews.

În Italia, greva este coordonată pe 5 aeroporturi. Miercuri, 17 decembrie, anumiți membri ai personalului de handling la sol, membri ai echipajelor de zbor și controlori de trafic aerian din Italia, vor participa la o grevă coordonată, potrivit sursei citate.

La greva care va dura patru ore vor participa personalul ENAV de pe aeroportul din Roma, care se ocupă de controlul traficului aerian, personalul Assohandlers, care acoperă serviciile la sol pe principalele aeroporturi italiene și pentru companii aeriene, inclusiv Ryanair, Wizz Air și easyJet, personalul de la ITA Airways, compania aeriană națională a Italiei, personalul Vueling Airlines;

personalul de la sol al companiilor Air France și KLM.

Greva urmează să aibă loc între orele 13:00 și 17:00 și ar putea cauza perturbări pe parcursul zilei, din cauza întârzierilor zborurilor, inclusiv pe aeroporturile majore din Milano, Roma, Veneția, Napoli și Catania.

Marea Britanie: Aeroporturile din Londra se confruntă cu greve de Crăciun

În Marea Britanie, în perioada 19-22 decembrie și 26-29 decembrie, personalul de la sol easyJet de pe aeroportul Luton din Londra va fi, de asemenea, în grevă, iar asta ar putea cauza potențiale întârzieri la check-in și la manipularea bagajelor.

De altfel, și aeroportul londonez Heathrow intră în haosul călătoriilor de Crăciun, asta pentru că în perioada 22-24 și 26 decembrie personalul de cabină al Scandinavian Airlines Services (SAS) va fi în grevă. Zborurile către principalele hub-uri ale companiei aeriene, cum ar fi Copenhaga, Stockholm și Oslo, vor fi, probabil, afectate.

În Spania grevele din vară continuă și în iarnă

Încă din perioada varii, Azul Handling, personalul care lucrează pentru partenerul spaniol de handling la sol al Ryanair, a organizat acțiuni săptămânale de protest față de condițiile de muncă, bonusuri și stabilitatea locului de muncă. Până pe data de 31 decembrie, grevele vor continua în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică între orele 5:00-9:00, 12:00-3:00 și 21:00 până la miezul nopții.

RECOMANDAREA ZILEI

Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis