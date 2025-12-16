Prima pagină » Actualitate » Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie

Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie

16 dec. 2025, 17:05, Actualitate
Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie

Angajații mai multor aeroporturi din Europa organizează greve în perioada sărbătorilor de iarnă, în semn de protest față de comportamentul angajaților care le oferă salarii mici, relatează Euronews.

În Italia, greva este coordonată pe 5 aeroporturi. Miercuri, 17 decembrie, anumiți membri ai personalului de handling la sol, membri ai echipajelor de zbor și controlori de trafic aerian din Italia, vor participa la o grevă coordonată, potrivit sursei citate.

La greva care va dura patru ore vor participa personalul ENAV de pe aeroportul din Roma, care se ocupă de controlul traficului aerian, personalul Assohandlers, care acoperă serviciile la sol pe principalele aeroporturi italiene și pentru companii aeriene, inclusiv Ryanair, Wizz Air și easyJet, personalul de la ITA Airways, compania aeriană națională a Italiei, personalul Vueling Airlines;
personalul de la sol al companiilor Air France și KLM.
Greva urmează să aibă loc între orele 13:00 și 17:00 și ar putea cauza perturbări pe parcursul zilei, din cauza întârzierilor zborurilor, inclusiv pe aeroporturile majore din Milano, Roma, Veneția, Napoli și Catania.

Marea Britanie: Aeroporturile din Londra se confruntă cu greve de Crăciun

În Marea Britanie, în perioada 19-22 decembrie și 26-29 decembrie, personalul de la sol easyJet de pe aeroportul Luton din Londra va fi, de asemenea, în grevă, iar asta ar putea cauza potențiale întârzieri la check-in și la manipularea bagajelor.

De altfel, și aeroportul londonez Heathrow intră în haosul călătoriilor de Crăciun, asta pentru că în perioada 22-24 și 26 decembrie personalul de cabină al Scandinavian Airlines Services (SAS) va fi în grevă. Zborurile către principalele hub-uri ale companiei aeriene, cum ar fi Copenhaga, Stockholm și Oslo, vor fi, probabil, afectate.

În Spania grevele din vară continuă și în iarnă

Încă din perioada varii, Azul Handling, personalul care lucrează pentru partenerul spaniol de handling la sol al Ryanair, a organizat acțiuni săptămânale de protest față de condițiile de muncă, bonusuri și stabilitatea locului de muncă. Până pe data de 31 decembrie, grevele vor continua în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică între orele 5:00-9:00, 12:00-3:00 și 21:00 până la miezul nopții.

RECOMANDAREA ZILEI

Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis

Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia

Recomandarea video

Citește și

TRANSPORT Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren
18:00
Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren
SĂNĂTATE USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news
17:31
USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news
POLITICĂ Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
16:48
Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
16:46
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
PROTEST Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
16:30
Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
FLASH NEWS Secția de procurori din CSM îl controlează pe șeful DNA și consultă procurorii, după filmul Recorder. Șeful DNA: „Este foarte bine că se fac verificări”
16:17
Secția de procurori din CSM îl controlează pe șeful DNA și consultă procurorii, după filmul Recorder. Șeful DNA: „Este foarte bine că se fac verificări”
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
EA e femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit un „păianjen” uriaș pe unul dintre sateliții naturali ai lui Jupiter
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru între MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
17:34
Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru între MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
EXCLUSIV Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
17:19
Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
EXCLUSIV Detalii din ancheta DNA în care a fost reținut fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Discuții în restaurante din București și acasă pentru intermedierea șpăgii. Șeful RAR s-a cablat și a colaborat cu DNA
17:06
Detalii din ancheta DNA în care a fost reținut fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Discuții în restaurante din București și acasă pentru intermedierea șpăgii. Șeful RAR s-a cablat și a colaborat cu DNA
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
17:03
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
EXTERNE 🚨 Marea Britanie oferă Ucrainei un ajutor de 600 milioane de lire pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelenski anunță și el un sprijin de 700 milioane de euro din partea Olandei
17:00
🚨 Marea Britanie oferă Ucrainei un ajutor de 600 milioane de lire pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelenski anunță și el un sprijin de 700 milioane de euro din partea Olandei
TAXE Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
16:57
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare

Cele mai noi