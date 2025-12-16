Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului

Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului

16 dec. 2025, 17:19, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe Viorel Cataramă.  Politicianul a comentat originea și scopul mișcărilor de stradă apărute ca urmare a dezvăluirilor Recorder, mișcări despre care crede că sunt susținute din interiorul statului. 

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a punctat că, din punctul său de vedere, se dau bani celor din stradă. Așa cum a arătat Gândul, protestele din ultima săptămână nu sunt spontane. Astfel de mișcări nu pot avea succes decât dacă sunt susținute și din interiorul statului, a observat omul de afaceri liberal. Liberalul se declară pro-american ca opțiune personală, respectiv european și român prin naștere.

În trecut, acțiunile erau susținute de democrații americani. Acum se pun la bătaie bani privați

Viorel Cataramă: Problema e că, dacă pe vremuri asemenea acțiuni țineau și puteau fi încununate cu succes, de ce? Pentru că forțele politice de stânga din America, Partidul Democrat, îi susținea. Astăzi, situația s-a schimbat. Și să știți că astfel de mișcări nu pot avea succes până la final, dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului român.

Cristache: În trecut rețeaua asta era dirijată, e un lucru absolut știut, de rețeaua Coldea și antrenată mediatic de rețeaua Kovesi din presă. Astăzi, cei doi nu mai sunt. Nu mai sunt în plan instituțional. Cine dirijează, dacă spuneți, din perspectivă instituțională mișcările de astăzi?

Cataramă: Structurile de forță din România se reorientează

Cataramă: Se scot la bătaie ultimele resurse, private de data asta. Problema acestor oameni care organizează este că, schimbându-se situația internațională, structurile de forță din România nu mai reacționează, se reorientează. Că nu s-au reorientat încă în totalitate, poate fi o discuție. Dar în momentul în care partenerul nostru strategic, să nu uităm, Statele Unite ale Americii sunt în mod oficial declarate partenerul nostru strategic. Deci se lucrează în afara structurilor de putere ale statului român, să ne înțelegem.

Cristache: Păi domnule, când te duci doar la Paris, când totul duce la Paris

Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!

Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga

