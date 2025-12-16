17:22 UPDATE. Zelenski anunță o finanțare pentru apărare de 700 milioane de euro din partea Țărilor de Jos Aflat în vizită oficială în Țările de Jos, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu prim-ministrul Dick Schoof și a anunțat obținerea unui pachet de apărare în valoare de 700 de milioane de euro pentru apărare. „Sunt recunoscător Olandei pentru tot sprijinul defensiv și politic pe care Ucraina îl primește de la începutul acestei invazii. În special, vreau să mulțumesc pentru recentul pachet de apărare – 700 de milioane de euro. Vă mulțumesc. Apreciem faptul că abordați cu responsabilitate situația actuală a politicii globale și acest lucru se reflectă în sprijinul acordat programului PURL, care ne permite să cumpărăm arme americane. Acestea sunt lucruri necesare, în special rachetele pentru apărarea aeriană și alte arme, care nu sunt disponibile în Europa și pe care le putem cumpăra doar acum. Lucrăm pentru a avea o producție comună de apărare, inclusiv drone moderne, în Ucraina și Olanda. Ucraina își apără independența și viețile cetățenilor noștri, deci fiecare pas de sprijin are o importanță specială acum. Îi mulțumesc lui Dick Schoof și Olandei pentru sprijinul constant acordat poporului nostru!”, a spus Volodimir Zelenski pe pagina de Telegram.

Secretarul de Stat pentru Apărare din Marea Britanie, John Healey, a anunțat, la deschiderea reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (formatul Ramstein), o investiție de 600 de milioane de lire sterline (aproximativ 684 milioane euro) pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

Pentru că Rusia își continuă atacurile asupra Ucrainei, John Healey a menționat că ucrainenii trebuie să fie capabili să se apere pe timpul lunilor de iarnă. „Cu 20.000 de atacuri cu drone și rachete doar în ultimele două luni, trebuie să ne intensificăm semnalul de sprijin pentru a pune presiune pe Putin”, a spus Healey.

„Apărarea aeriană este o prioritate absolută. Așadar, astăzi pot confirma cea mai mare investiție anuală a SUA și a Regatului Unit în apărarea aeriană pentru Ucraina. Este vorba de 600 de milioane de lire sterline.”

„Și misiunea noastră este clară: să susținem lupta de astăzi. Să asigurăm pacea mâine. Și dacă Putin alege să continue acest război și anul viitor, mesajul nostru către Moscova este clar. Grupul de contact va deveni doar mai puternic, mai unit și va pune la dispoziția luptătorilor ucraineni și mai multe echipamente în cursul anului 2026”, a declarat Healey.

Anunțul a fost făcut în timp ce secretarul Apărării, John Healey, a coprezidat cea de-a 32-a reuniune a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina, alături de omologul său german, Boris Pistorius. Reuniunea virtuală, la care au participat reprezentanți din aproximativ 50 de națiuni, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte, și secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, s-a concentrat pe prioritățile militare ale Ucrainei pentru 2026, pe lecțiile învățate de pe câmpul de luptă și pe livrarea echipamentelor necesare urgent.

Pachetul include mii de rachete de apărare aeriană și, în premieră, turele autonome special concepute pentru detectarea și doborârea dronelor rusești de tip „one-way attack”, precum sunt dronele iraniene Shahed. Scopul imediat este protejarea civililor și a infrastructurii critice a Ucrainei pe parcursul iernii. O parte semnificativă din finanțare va susține producția în masă a noii drone interceptoare „Octopus”, un proiect dezvoltat în parteneriat industrial între Marea Britanie și Ucraina, capabil să neutralizeze dronele inamice la un cost mult mai redus.

Mai mult, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a confirmat marți livrarea către Ucraina a două sisteme de apărare antiaeriană Patriot, promise încă din august, și a celui de-al nouălea sistem IRIS-T. Pistorius a anunțat, de asemenea, că Germania va livra în 2026 un număr semnificativ de rachete AIM-9 Sidewinder și a alocat o finanțare suplimentară de 200 de milioane de dolari pentru achiziția de muniție critică prin mecanismele NATO.

Aceste livrări au fost discutate în contextul vizitei președintelui Zelenski în Germania, când s-a stabilit un plan de cooperare în zece puncte pentru securitate și apărare.

Ministrul Apărării de la Kiev le cere aliaților 0,25% din PIB

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal, le-a cerut aliaților reuniți în Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei (grupul de la Ramstein), să aloce cel puțin 0,25% din PIB-ul fiecărei țări pentru susținerea efortului militar al Ucrainei. Șmîhal a menționat că actuala finanțare a Ucrainei acoperă doar jumătate din necesarul estimat pentru viitor. Ministrul ucrainean al apărării le-a explicat celor aproximativ 50 de aliați prezenți în videoconferință că Rusia intenționează să cheltuiască în 2026 aproximativ 186 de miliarde de dolari pentru apărare, în timp ce Ucraina dispune doar de jumătate din bugetul său militar estimat la 120 de miliarde de dolari. Pentru restul de aproximativ 60 de miliarde, Ucraina depinde de sprijinul financiar primit din Occident.

