Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie oferă Ucrainei un ajutor de 600 milioane de lire pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelenski anunță și el un sprijin de 700 milioane de euro din partea Olandei

🚨 Marea Britanie oferă Ucrainei un ajutor de 600 milioane de lire pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelenski anunță și el un sprijin de 700 milioane de euro din partea Olandei

16 dec. 2025, 17:00, Știri externe
Marea Britanie oferă Ucrainei un ajutor de 600 milioane de lire pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelenski anunță și el un sprijin de 700 milioane de euro din partea Olandei
17:22

UPDATE. Zelenski anunță o finanțare pentru apărare de 700 milioane de euro din partea Țărilor de Jos

Aflat în vizită oficială în Țările de Jos, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu prim-ministrul Dick Schoof și a anunțat obținerea unui pachet de apărare în valoare de 700 de milioane de euro pentru apărare.

„Sunt recunoscător Olandei pentru tot sprijinul defensiv și politic pe care Ucraina îl primește de la începutul acestei invazii. În special, vreau să mulțumesc pentru recentul pachet de apărare – 700 de milioane de euro. Vă mulțumesc. Apreciem faptul că abordați cu responsabilitate situația actuală a politicii globale și acest lucru se reflectă în sprijinul acordat programului PURL, care ne permite să cumpărăm arme americane. Acestea sunt lucruri necesare, în special rachetele pentru apărarea aeriană și alte arme, care nu sunt disponibile în Europa și pe care le putem cumpăra doar acum. Lucrăm pentru a avea o producție comună de apărare, inclusiv drone moderne, în Ucraina și Olanda. Ucraina își apără independența și viețile cetățenilor noștri, deci fiecare pas de sprijin are o importanță specială acum. Îi mulțumesc lui Dick Schoof și Olandei pentru sprijinul constant acordat poporului nostru!”, a spus Volodimir Zelenski pe pagina de Telegram.

Secretarul de Stat pentru Apărare din Marea Britanie, John Healey, a anunțat, la deschiderea reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (formatul Ramstein), o investiție de 600 de milioane de lire sterline (aproximativ 684 milioane euro) pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

Pentru că Rusia își continuă atacurile asupra Ucrainei, John Healey a menționat că ucrainenii trebuie să fie capabili să se apere pe timpul lunilor de iarnă. „Cu 20.000 de atacuri cu drone și rachete doar în ultimele două luni, trebuie să ne intensificăm semnalul de sprijin pentru a pune presiune pe Putin”, a spus Healey.

John Healey, Secretar de Stat pentru Apărare din Marea Britanie

„Apărarea aeriană este o prioritate absolută. Așadar, astăzi pot confirma cea mai mare investiție anuală a SUA și a Regatului Unit în apărarea aeriană pentru Ucraina. Este vorba de 600 de milioane de lire sterline.”

„Și misiunea noastră este clară: să susținem lupta de astăzi. Să asigurăm pacea mâine. Și dacă Putin alege să continue acest război și anul viitor, mesajul nostru către Moscova este clar. Grupul de contact va deveni doar mai puternic, mai unit și va pune la dispoziția luptătorilor ucraineni și mai multe echipamente în cursul anului 2026”, a declarat Healey.

Anunțul a fost făcut în timp ce secretarul Apărării, John Healey, a coprezidat cea de-a 32-a reuniune a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina, alături de omologul său german, Boris Pistorius. Reuniunea virtuală, la care au participat reprezentanți din aproximativ 50 de națiuni, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte, și secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, s-a concentrat pe prioritățile militare ale Ucrainei pentru 2026, pe lecțiile învățate de pe câmpul de luptă și pe livrarea echipamentelor necesare urgent.

Boris Pistorius, Ministru federal al Apărării din Germania

Pachetul include mii de rachete de apărare aeriană și, în premieră, turele autonome special concepute pentru detectarea și doborârea dronelor rusești de tip „one-way attack”, precum sunt dronele iraniene Shahed. Scopul imediat este protejarea civililor și a infrastructurii critice a Ucrainei pe parcursul iernii. O parte semnificativă din finanțare va susține producția în masă a noii drone interceptoare „Octopus”, un proiect dezvoltat în parteneriat industrial între Marea Britanie și Ucraina, capabil să neutralizeze dronele inamice la un cost mult mai redus.

Mai mult, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a confirmat marți livrarea către Ucraina a două sisteme de apărare antiaeriană Patriot, promise încă din august, și a celui de-al nouălea sistem IRIS-T.  Pistorius a anunțat, de asemenea, că Germania va livra în 2026 un număr semnificativ de rachete AIM-9 Sidewinder și a alocat o finanțare suplimentară de 200 de milioane de dolari pentru achiziția de muniție critică prin mecanismele NATO.

Aceste livrări au fost discutate în contextul vizitei președintelui Zelenski în Germania, când s-a stabilit un plan de cooperare în zece puncte pentru securitate și apărare.

Ministrul Apărării de la Kiev le cere aliaților 0,25% din PIB

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal, le-a cerut aliaților reuniți în Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei (grupul de la Ramstein), să aloce cel puțin 0,25% din PIB-ul fiecărei țări pentru susținerea efortului militar al Ucrainei. Șmîhal a menționat că actuala finanțare a Ucrainei acoperă doar jumătate din necesarul estimat pentru viitor. Ministrul ucrainean al apărării le-a explicat celor aproximativ 50 de aliați prezenți în videoconferință că Rusia intenționează să cheltuiască în 2026 aproximativ 186 de miliarde de dolari pentru apărare, în timp ce Ucraina dispune doar de jumătate din bugetul său militar estimat la 120 de miliarde de dolari. Pentru restul de aproximativ 60 de miliarde, Ucraina depinde de sprijinul financiar primit din Occident.

Denîs Șmîhal, Ministrul Apărării din Ucraina

Recomandările autorului:

Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist asupra unui târg de Crăciun. Tânărul polonez de 19 ani avea afinități cu ISIS

După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume?

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
17:03
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
TAXE Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
16:57
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
FLASH NEWS Mbappé a dat lovitura. Cum a câștigat atacantul francez 61 de milioane de euro într-o singură zi
15:40
Mbappé a dat lovitura. Cum a câștigat atacantul francez 61 de milioane de euro într-o singură zi
FLASH NEWS Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist asupra unui târg de Crăciun. Tânărul polonez de 19 ani avea afinități cu ISIS
15:26
Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist asupra unui târg de Crăciun. Tânărul polonez de 19 ani avea afinități cu ISIS
EXTERNE O femeie are de înapoiat suma de 60.000 de euro. Din 1999 până acum, ea a încasat două pensii
15:20
O femeie are de înapoiat suma de 60.000 de euro. Din 1999 până acum, ea a încasat două pensii
EXTERNE 🚨 Convenția privind înființarea comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei a fost semnată
15:11
🚨 Convenția privind înființarea comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei a fost semnată
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
EA e femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit un „păianjen” uriaș pe unul dintre sateliții naturali ai lui Jupiter
TRANSPORT Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren
18:00
Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru între MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
17:34
Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru între MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
SĂNĂTATE USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news
17:31
USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news
EXCLUSIV Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
17:19
Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
EXCLUSIV Detalii din ancheta DNA în care a fost reținut fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Discuții în restaurante din București și acasă pentru intermedierea șpăgii. Șeful RAR s-a cablat și a colaborat cu DNA
17:06
Detalii din ancheta DNA în care a fost reținut fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Discuții în restaurante din București și acasă pentru intermedierea șpăgii. Șeful RAR s-a cablat și a colaborat cu DNA
TRANSPORT Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie
17:05
Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie

Cele mai noi