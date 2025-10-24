BANC | Bulă, peștișorul de aur și podul până în Hawaii

Pentru că numărătoarea inversă până la weekend a început, Gândul.ro vă propune un banc al cărui personaj principal este, desigur, celebrul Bulă.

Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur.

– Bulă, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință.

– Doar una? Hmm, să mă gândesc. Știi, peștișorule, de mult vreau să ajung în Hawaii.

– Așa…

– Problema este că îmi e frică și de apă, și de avion. Dorința mea este să construiești un pod până în Hawaii.

– Bulă, îmi ceri ceva ce este imposibil chiar și pentru mine. Este prea departe. Zi-mi altă dorință!

– Hmm.. Bine, peștișorule. Vreau ca, din acest moment, să înțeleg femeile.

După o jumătate de oră de gândire, peștișorul îi spune:

– Pe câte benzi să fie podul? Două sau patru?!

