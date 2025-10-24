Prima pagină » Diverse » BANC | Bulă, peștișorul de aur și podul până în Hawaii

BANC | Bulă, peștișorul de aur și podul până în Hawaii

24 oct. 2025, 15:36, Diverse
BANC | Bulă, peștișorul de aur și podul până în Hawaii

Pentru că numărătoarea inversă până la weekend a început, Gândul.ro vă propune un banc al cărui personaj principal este, desigur, celebrul Bulă.

Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur.

– Bulă, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință.

– Doar una? Hmm, să mă gândesc. Știi, peștișorule, de mult vreau să ajung în Hawaii.

– Așa…

– Problema este că îmi e frică și de apă, și de avion. Dorința mea este să construiești un pod până în Hawaii.

– Bulă, îmi ceri ceva ce este imposibil chiar și pentru mine. Este prea departe. Zi-mi altă dorință!

– Hmm.. Bine, peștișorule. Vreau ca, din acest moment, să înțeleg femeile.

După o jumătate de oră de gândire, peștișorul îi spune:

– Pe câte benzi să fie podul? Două sau patru?!

Să râdem în continuare

Soția se întoarce acasă, după petrecerea dată de firmă: „Toate s-au sărutat cu bărbați”

Soția se întoarce acasă, după petrecerea dată de firmă:

-Scumpule, nu striga. Îți povestesc cum a fost totul: toți au băut, toate s-au sărutat cu bărbați. Eu nu m-am sărutat, am mâncat salate, am dansat, am participat la concursuri. Și gata. Ai o soție bravo. Întrebări sunt? Citește continuarea aici…

 Mama lui Bulă intră furioasă în prăvălia unui negustor de fructe

Mama lui Bulă intră furioasă în prăvălia unui negustor de fructe și-i spune:

– Acum o jumătate de oră l-am trimis pe fiul meu să cumpere 2 kilograme de mere de la dumneavoastră. Am cântărit merele și, spre surprinderea mea, abia dacă aveau 1,5 kilograme. Citește continuarea aici…

Bulă, internat în spital: operație pe creier. După 4 ore în operație, ușa sălii se deschide încet, iar doctorul iese cu pași mici și nesiguri

Bulă, internat în spital: operație pe creier. După 4 ore în operație, ușa sălii se deschide încet, iar doctorul iese cu pași mici și nesiguri. Se mișca parcă în reluare, cu ochii pierduți, privind faianța verde, ce se întindea dizgrațios pe peretele din fața lui. Și oftează: „Doamne, Dumnezeule, Doamne!”. Se reazemă de perete, scotocindu-se în buzunare după o țigară, pe care o aprinde cu mâna tremurândă, așezându-se pe o bancă pe holul de lângă sala de operație. Asistenta scapă un țipăt ascuțit când îl vede. Citește continuare aici…

Recomandările autorului:

Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: 'A fost un șoc'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
BNR lansează prima monedă colorată din istoria României. Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la naștere
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Reptilele „urinează” cristale, iar cercetătorii au vrut să afle din ce sunt compuse