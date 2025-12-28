Zi decisivă la finalul unui an plin de negocieri de pace: Zelenski este chemat de Trump la Mar-a-Lago pentru a discuta condițiile de pace cu Rusia

Volodimir Zelenski se va întâlni astăzi, la ora 22:00 (ora României) cu Donald Trump la reședința de la Mar-a-Lago din Florida. Această întrevedere dintre cei doi lideri este considerată un moment critic în eforturile diplomatice de a opri războiul din Ucraina înainte de sfârșitul anului.

Zelenski merge în Florida cu un plan de pace în 20 de puncte, pe care acesta spune că l-a elaborat în prealabil cu oficialii americani. Zilele trecute, președintele ucrainean a afirmat că documentul de pace este „90% gata”, însă mai sunt câteva probleme care necesită discutate înainte de a fi pus în aplicare. Vizita acestuia în Florida are scopul de a finaliza ultimele detalii și pentru a obține aprobarea finală a lui Donald Trump.

Principalele puncte de discuție, după cum a afirmat zilele trecute președintele Ucrainei, se vor axa în principal pe integritatea teritorială, pe statutul centralei nucleare de la Zaporojie și pe reconstrucție economică post-război.

Un plan de pace pe care îl pot decide ucrainenii prin referendum

Zelenski a menționat posibilitatea organizării unui referendum pentru ca poporul ucrainean să aprobe termenii finali ai acordului, dar a subliniat că acest lucru nu poate fi făcut în condiții de război activ. Însăși ideea de a implica populația ucraineană în procesul de pace poate reprezenta pentru Zelenski o sabie cu două tăișuri.

Pe de o parte, în condițiile în care Rusia solicită cedarea teritoriilor din Donbass controlate în prezent de armata ucraineană, un scrutin în care ucrainenii ar putea decide soarta negocierilor de pace ar putea să se termine cu un rezultat negativ.

Ucrainenii preferă să continue războiul decât să cedeze teritorii Rusiei

Conform ultimului sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev în luna decembrie, ucrainenii ar prefera să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale. 75% dintre cetățenii din Ucraina resping orice plan de pace care ar include, printre altele, retragerea trupelor din Donbas, restricții asupra armatei ucrainene și, în același timp, nu ar conține garanții specifice de securitate.

Pe de altă parte, în eventualitatea unui scrutin, Rusia ar putea promova ideea conform căreia ucrainenii care se află în prezent pe teritoriul Rusiei, în zonele ocupate de aceasta, dar și în alte țări, ar trebui să voteze. Scopul este de a folosi acest lucru ulterior ca pretext pentru a declara „ilegitimitatea” alegerilor și a autorităților ucrainene.

Donald Trump, arbitrul suprem al acordului de pace pentru Ucraina

Vineri seara, într-un interviu acordat pentru Politico, Donald Trump s-a autoproclamat arbitrul suprem al acordului de pace. „Nu are nimic până nu-i aprob eu”, le-a spus Trump jurnaliștilor. Toate aceste afirmații dau impresia că soarta Ucrainei depinde de convingerea liderului de la Washington că Zelenski va face suficiente concesii pentru a-l satisface atât pe el, cât și pe Vladimir Putin.

Deși a abordat un ton tranșant în interviul acordat pentru Politico, Trump a păstrat o notă pozitivă în declarațiile pe care le-a făcut pentru New York Post: „Cred că va merge bine cu el [Zelenski]. Cred că va merge bine și cu Putin”. În completare, președintele SUA a spus că există „o șansă bună” ca ambele părți să fie gata pentru un acord.

Donald Trump a confirmat că pe masa discuțiilor se află și un „acord economic” și detalii despre reconstrucția Ucrainei, inclusiv crearea unor fonduri de investiții comune. Acest lucru a fost confirmat și de Zelenski, care a spus că există o perspectivă de investiții de până la 700-800 de miliarde de dolari până în 2040.

În drum spre Mar-a-Lago, Zelenski a făcut o oprire în Canada

Sâmbătă, înainte de întâlnirea cu Trump din Florida, Volodimir Zelenski a efectuat o escală în Canada. Această oprire a servit drept platformă pentru consolidarea sprijinului aliaților occidentali în fața propunerilor de pace americane. În timpul opririi din Canada, Zelenski a participat la o video-conferință extinsă cu liderii europeni pentru a coordona o poziție comună înainte de discuțiile cu Trump.

„Am discutat despre cele 20 de puncte, atitudinea noastră față de problema teritorială, de centrala nucleară Zaporojie și de problemele cu banii. Acum ne este mai ușor. După cum am spus, cele 20 de puncte sunt gata în proporție de 90%, deoarece există o decizie”, le-aa spus Zelenski jurnaliștilor ucraineni care au mers cu el în delegație.

Europa nu participă la masa negocierilor. Liderii europeni îl susțin pe Zelenski de la distanță

Ursula von der Leyen a confirmat convorbirea telefonică într-o postare pe X și a precizat, în același timp, că orice acord de pace trebuie să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

De asemenea, Friedrich Merz a exprimat sprijinul total al Germaniei și al partenerilor europeni pentru poziția Ucrainei în negocieri. Președintele franez, Emmanuel Macron, a spus că atacurile rusești din această dimineață demonstrează dorința Rusiei de a prelungi războiul, nu de a-l încheia.

Partenerii de discuție ai lui Zelenski au convenit că problema cheie este reprezentată de garanțiile de securitate concrete și clare pentru Ucraina, a menționat pe X prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Toți partenerii europeni sunt de acord că Ucraina are nevoie de garanții de securitate concrete și precise.

Zelenski a folosit acest moment pentru a arăta că, deși merge la Mar-a-Lago să discute planul american în 20 de puncte, el nu negociază singur, ci are în spate „Coaliția de Voință”, un grup de aliați din care face parte Canada și mai multe state ale Uniunii Europene care insistă pe garanții de securitate solide de tip „Articolul 5” și pe refuzul cedărilor teritoriale forțate.

Această mobilizare diplomatică a avut loc la doar câteva ore după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai violente atacuri cu rachete și drone asupra Kievului, ceea ce Zelenski a numit „răspunsul real al lui Putin la eforturile de pace”.

După întâlnirea cu Donald Trump din Miami, delegația ucraineană va purta o nouă discuție cu europenii. „Am discutat împreună despre cele mai importante priorități. Ucraina apreciază tot sprijinul. […] după întâlnirea cu președintele Trump, vom continua discuția [cu liderii europeni]”, – a spus Volodimir Zelenski. Aceasta a subliniat că sunt necesare poziții puternice atât pe front, cât și în diplomație, astfel încât Putin să nu poată manipula și să evite o încheiere reală și justă a războiului.

Vladimir Putin: Dacă Ucraina nu acceptă calea pașnică, rezolvăm toate problemele rămase prin război

De cealaltă parte a baricadei, Vladimir Putin a declarat sâmbătă seara că în Occident au început să apară „oameni inteligenți care recomandă autorităților de la Kiev să accepte condiții decente pentru încheierea conflictului că care oferă condiții bune pentru asigurarea securității Ucrainei pe termen lung”. Liderul de al Kremlin a afirmat, de asemenea, că în cazul în care Ucraina nu este dispusă să pună capăt războiului în mod pașnic, atunci Rusia va rezolva toate problemele rămase prin mijloace militare.

Chiar înaintea vizitei lui Zelenski în Florida, Rusia a lansat atacuri masive cu peste 500 de drone și 40 de rachete asupra Kievului și a infrastructurii energetice. Rusia folosește aceste bombardamente pentru a demonstra, pe de o parte, că deține inițiativa militară în conflict și, pe de altă parte, pentru a pune presiune pe Ucraina să accepte condițiile de pace ale Kremlinului. Deși Moscova a confirmat că a analizat planul american de pace în 20 de puncte, condițiile acesteia rămân în continuare rigide:

Controlul total al regiunii Donbas – Putin insistă pe retragerea trupelor ucrainene din cele 5.000 km² pe care Ucraina îi mai controlează încă în regiunea Donbas. Conform unor afirmații din Kommersant, Putin ar fi dispus să „schimbe” anumite teritorii ocupate în alte regiuni, dar cu condiția ca întreg Donbas-ul să revină Rusiei;

Renunțarea Ucrainei de a adera la NATO și statutul de neutralitate: Moscova cere renunțarea oficială a Kievului la aderarea la NATO și limitarea dimensiunii armatei ucrainene pe timp de pace.

Până în prezent, Rusia nu dă impresia că este dispusă să accepte un plan de pace

Rusia încearcă să mențină un canal de comunicare deschis cu Washingtonul și adesea ignoră sau subminează autoritatea Kievului. Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a descris data de 25 decembrie ca fiind un „reper istoric” în care părțile s-au apropiat de o soluție, deși a acuzat Ucraina că încearcă să „torpileze” negocierile prin modificările aduse planului de pace. Anterior, Iuri Ușakov, consilierul lu Vladimir Putin, a spus că modificările aduse planului american de către europeni și ucraineni nu fac decât să înrăutățească perspectivele de pace”.

De-a lungul timpului, Rusia s-a poziționat ca un partener de dialog pentru Donald Trump, dar a rămas un adversar intransigent pentru Zelenski. De data aceasta, Moscova speră că presiunea de la Mar-a-Lago să forțeze Ucraina să accepte perderile teritoriale în schimbul unei încetări a focului.

