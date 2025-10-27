Prima pagină » Diverse » Bucureștenii din Sectorul 5 pot scăpa de mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care nu au nevoie (P)

Bucureștenii din Sectorul 5 pot scăpa de mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care nu au nevoie (P)

27 oct. 2025, 16:57, Diverse
Bucureștenii din Sectorul 5 pot scăpa de mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care nu au nevoie (P)

În această perioadă are loc o campanie de colectare pentru mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care cetățenii din Sectorul 5 nu mai au nevoie, anunță Salubrizare 5.

„Te-ai decis să faci curat și ai nevoie de ajutor? Noi te putem ajuta, colectând deșeurile voluminoase!

Deșeurile voluminoase sunt deșeurile grele și de mari dimensiuni ce nu pot fi colectate prin modalitatea standart de colectare în cadrul programelor de menajer și deșeuri reciclabile”, transmite Salubrizare Sector 5.

Ce deșeuri voluminoase se pot prelua

  • Obiecte de mobilier sau accesorii ale acestora, fotolii, canapele, saltele, ferestre, uși ș.a.m.d.
  • Acest lucru se va realiza conform unui program separat, în baza unei solicitări în prealabil prin e-mail/ telefon.

Angajaţii societăţii Salubrizare colectează gratuit, în bază de solicitare, deşeurile voluminoase în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni sau contracost, 24/7, la cerere. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Grăsimea ascunsă ne poate deteriora inima fără ca măcar să ne dăm seama
EXTERNE Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
18:41
Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
EXTERNE Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi
18:38
Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi
EXTERNE Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
18:36
Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
ENERGIE Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
18:30
Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
JUSTIȚIE Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat
18:12
Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat
JUSTIȚIE Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă
18:11
Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă