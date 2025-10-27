Bucureștenii din Sectorul 5 pot scăpa de mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care nu au nevoie (P)

În această perioadă are loc o campanie de colectare pentru mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care cetățenii din Sectorul 5 nu mai au nevoie, anunță Salubrizare 5.

„Te-ai decis să faci curat și ai nevoie de ajutor? Noi te putem ajuta, colectând deșeurile voluminoase!

Deșeurile voluminoase sunt deșeurile grele și de mari dimensiuni ce nu pot fi colectate prin modalitatea standart de colectare în cadrul programelor de menajer și deșeuri reciclabile”, transmite Salubrizare Sector 5.

Ce deșeuri voluminoase se pot prelua

Obiecte de mobilier sau accesorii ale acestora, fotolii, canapele, saltele, ferestre, uși ș.a.m.d.

Acest lucru se va realiza conform unui program separat, în baza unei solicitări în prealabil prin e-mail/ telefon.

Angajaţii societăţii Salubrizare colectează gratuit, în bază de solicitare, deşeurile voluminoase în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni sau contracost, 24/7, la cerere.

