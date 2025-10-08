PRIMĂRIA Sectorului 5 continuă acțiunile pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă (P)

Primăria Sectorului 5 continuă acțiunile în teren pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă. La această oră, din dispoziția primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, echipele societăților Amenajare Edilitară S5, Salubrizare Sector 5, Infrastructură S5, alături de Poliția Locală intervin pentru vidanjarea zonelor inundate, îndepărtarea arborilor căzuți și curățarea geigerelor.

Administrația locală transmite că Societatea Salubrizare Sector 5 a realizat intervenții specifice, conform planului stabilit în Comandamentul Permanent:

Asigurarea funcționalității sistemului de canalizare pluvială – s-au efectuat lucrări de inspecție și degajare a rețelei, cu accent pe gurile de scurgere (sifoane), pentru a prelua volumul mare de apă.

s-au efectuat lucrări de inspecție și degajare a rețelei, cu accent pe gurile de scurgere (sifoane), pentru a prelua volumul mare de apă. Prevenirea Inundațiilor și Desfundarea Rigolelor – s-a acționat în vederea curățării rigolelor de acumulările de aluviuni, deșeuri și, în special, de vegetația căzută (crengi, arbori), care reprezenta un blocaj major.

– s-a acționat în vederea curățării rigolelor de acumulările de aluviuni, deșeuri și, în special, de vegetația căzută (crengi, arbori), care reprezenta un blocaj major. Degajarea căilor de circulație – s-a intervenit prompt pentru colectarea și îndepărtarea vegetației (crengi, arbori doborâți) de pe carosabil și trotuare, restabilind siguranța și fluidizarea traficului pietonal și rutier.

RECOMANDAREA AUTORULUI: