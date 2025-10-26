SALUBRIZARE 5: Zece sfaturi pentru sortarea corespunzătoare a deșeurilor (P)

Compania Salubrizare Sector 5 ne oferă zece sfaturi importante pentru sortarea corespunzătoare a deșeurilor.

Sortarea corespunzătoare a deșeurilor este esențială pentru protejarea mediului și conservarea resurselor naturale.

Zece ponturi care te pot ajuta să sortezi corect deșeurile:

Identifică tipurile de deșeuri: Începe prin a învăța despre diferitele categorii de deșeuri:

plastic, hârtie, sticlă, metal și deșeuri organice. Folosirea coșurilor colorate: Utilizează coșuri de gunoi de culori diferite pentru fiecare tip de deșeu, conform codurilor de culori locale pentru reciclare. Curăță și clătește: Asigură-te că recipientele sunt clătite înainte de a le pune în coșul de reciclare pentru a preveni contaminarea. Îndepărtează capacele și etichetele: În multe cazuri, capacele și etichetele trebuie îndepărtate, deoarece sunt fabricate din materiale diferite. Compostare pentru deșeuri organice: Dacă ai posibilitatea, încearcă să compostezi resturile alimentare și alte deșeuri organice. Evită amestecarea materialelor: Nu amesteca materiale diferite, cum ar fi plasticul cu hârtia, deoarece acest lucru poate face reciclarea ineficientă. Informare constantă: Fii la curent cu regulile locale de reciclare, deoarece acestea pot varia și se pot schimba. Evită pungile de plastic: Folosește pungi reutilizabile sau biodegradabile și încearcă să reduci consumul de plastic. Reciclează electronicele în mod corespunzător: Deșeurile electronice necesită o manipulare specială, așa că du-le la centrele de colectare specifice. Evită pungile de plastic: Folosește pungi reutilizabile sau biodegradabile și încearcă să reduci consumul de plastic.

„Acești pași te vor ajuta să contribui la un sistem de reciclare mai eficient și la un mediu mai sănătos”, mai transmit reprezentanții companiei.

Foto: Facebook / Salubrizare 5

