Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES

Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES

24 feb. 2026, 13:06, Știri politice
Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES

Premierul Ilie Bolojan a convocat, marți seară, o ședință extraordinară de Guvern pentru a adopta reforma administrației publice, în pofida tensiunilor din coaliție și a opoziției din interiorul propriilor rânduri. Ședința este programată pentru ora 18:00, potrivit informațiilor Gândul. Oficial, nu a fost anunțată. Consiliul Economic și Social (CES) a fost chemat și el să emită un aviz obligatoriu pentru ca ordonanța de urgență să poată fi semnată de executiv.

După 8 luni de negocieri și consens fragil în coaliție, pachetul de măsuri a ajuns pe „ultima sută de metri”, iar decizia CES a fost prezentată ca un element cheie pentru deblocarea procesului legislativ.

Ce conține reforma propusă de Guvern

Potrivit documentelor de lucru, reforma administrativă prevede:

  • Concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari publici din administrația centrală și locală;

  • Reducerea bugetelor de salarii cu 10% pentru majoritatea instituțiilor publice;

  • Majorarea amenzilor neplătite cu până la 60% și posibilitatea reținerii taxelor din datorii sociale;

  • Dublarea impozitului pentru proprietățile construite fără autorizație, pe o perioadă de cinci ani;

  • O inițiativă prin care vârsta de pensionare pentru militari, polițiști și angajați din serviciile de informații ar urca la 65 de ani, printr-un proiect de lege ce trebuie depus de MAPN și MAI în 30 de zile de la adoptare.

Premierul Bolojan a subliniat necesitatea acestor măsuri ca răspuns la provocările bugetare ale statului.

„Mai multe măsuri au fost discutate la propunerea Ministerului de Finanțe, deci a fost o discuție legată de ipoteze de lucru, iar celelalte aspecte care sunt cuprinse sunt legate de reducerea de cheltuieli de aproximativ 10% în administrație, că ne place, că nu ne place. Aici nu e vorba de tăieri, ci e vorba de a face un audit de personal în fiecare instituție și acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul este supradimensionat, este rațional, pur și simplu, să reduci aceste cheltuieli, pentru că ele sunt cheltuieli de bază care se multiplică an de an și cât timp România nu are bani din veniturile proprii să asigure echilibrele bugetare și trebuie să se împrumute cu sume foarte mari de bani, în fapt, noi risipim acești bani și deci această măsură este una care se va pune în practică și ar trebui să aibă efecte în anii următori”, a spus Bolojan.

Controverse și opoziție în coaliție

Nu toți membrii coaliției au privit cu entuziasm pachetul liderului Guvernului. Ministerul Muncii a atras atenția că reducerile salariale ar putea afecta fondurile destinate persoanelor cu dizabilități și ar pune în pericol absorbția a peste 700 milioane euro din fondurile PNRR.

De asemenea, până în momentul în care reforma administrației și pachetul de relansare economică sunt adoptate, discuțiile pe buget stagnează.

În plus, tensiunile politice din ultimele zile, împreună cu amenințările unor blocaje ale unor partide din coaliție în Parlament, adaugă un plus de incertitudine asupra modului în care noile reforme vor fi implementate.

RECOMANDAREA AUTORULUI

La final de februarie, România rămâne în continuare fără buget. După 4 ore de discuții, liderii coaliției nu au ajuns la niciun consens

Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse

Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția va revizui și taxele și impozitele locale. Pe ce decizii au căzut de acord liderii

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
14:26
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
CONTROVERSĂ Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
14:24
Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
SCANDAL MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
14:07
MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
FLASH NEWS PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
14:01
PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
REACȚIE Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”
13:23
Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”
FLASH NEWS Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voință, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina
12:59
Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voință, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Generația crescută cu ecrane. Avertismentul unui medic despre o criză subestimată
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
14:14
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
EXCLUSIV Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
14:07
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
RELIGIE Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
13:59
Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
UTILE În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
13:50
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
SCANDALOS Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
13:43
Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
FLASH NEWS Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”
13:34
Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe