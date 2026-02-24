Premierul Ilie Bolojan a convocat, marți seară, o ședință extraordinară de Guvern pentru a adopta reforma administrației publice, în pofida tensiunilor din coaliție și a opoziției din interiorul propriilor rânduri. Ședința este programată pentru ora 18:00, potrivit informațiilor Gândul. Oficial, nu a fost anunțată. Consiliul Economic și Social (CES) a fost chemat și el să emită un aviz obligatoriu pentru ca ordonanța de urgență să poată fi semnată de executiv.

După 8 luni de negocieri și consens fragil în coaliție, pachetul de măsuri a ajuns pe „ultima sută de metri”, iar decizia CES a fost prezentată ca un element cheie pentru deblocarea procesului legislativ.

Ce conține reforma propusă de Guvern

Potrivit documentelor de lucru, reforma administrativă prevede:

Concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari publici din administrația centrală și locală;

Reducerea bugetelor de salarii cu 10% pentru majoritatea instituțiilor publice;

Majorarea amenzilor neplătite cu până la 60% și posibilitatea reținerii taxelor din datorii sociale;

Dublarea impozitului pentru proprietățile construite fără autorizație, pe o perioadă de cinci ani;

O inițiativă prin care vârsta de pensionare pentru militari, polițiști și angajați din serviciile de informații ar urca la 65 de ani, printr-un proiect de lege ce trebuie depus de MAPN și MAI în 30 de zile de la adoptare.

Premierul Bolojan a subliniat necesitatea acestor măsuri ca răspuns la provocările bugetare ale statului.

„Mai multe măsuri au fost discutate la propunerea Ministerului de Finanțe, deci a fost o discuție legată de ipoteze de lucru, iar celelalte aspecte care sunt cuprinse sunt legate de reducerea de cheltuieli de aproximativ 10% în administrație, că ne place, că nu ne place. Aici nu e vorba de tăieri, ci e vorba de a face un audit de personal în fiecare instituție și acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul este supradimensionat, este rațional, pur și simplu, să reduci aceste cheltuieli, pentru că ele sunt cheltuieli de bază care se multiplică an de an și cât timp România nu are bani din veniturile proprii să asigure echilibrele bugetare și trebuie să se împrumute cu sume foarte mari de bani, în fapt, noi risipim acești bani și deci această măsură este una care se va pune în practică și ar trebui să aibă efecte în anii următori”, a spus Bolojan.

Controverse și opoziție în coaliție

Nu toți membrii coaliției au privit cu entuziasm pachetul liderului Guvernului. Ministerul Muncii a atras atenția că reducerile salariale ar putea afecta fondurile destinate persoanelor cu dizabilități și ar pune în pericol absorbția a peste 700 milioane euro din fondurile PNRR.

De asemenea, până în momentul în care reforma administrației și pachetul de relansare economică sunt adoptate, discuțiile pe buget stagnează.

În plus, tensiunile politice din ultimele zile, împreună cu amenințările unor blocaje ale unor partide din coaliție în Parlament, adaugă un plus de incertitudine asupra modului în care noile reforme vor fi implementate.

