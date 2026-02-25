Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul de aseară: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro

Într-o postare pe Truth Social, Președintele american Donald Trump le-a atacat dur pe cele două politiciene democrate Ilhan Omar și Rashida Tlaib, două membre ale Camerei Reprezentanților din Congres, pentru că i-au întrerupt discursul despre Starea Națiunii.

Trump a spus despre ele că au „IQ scăzut” pentru că au „țipat incontrolabil” în timpul discursului său.

„Când le vezi pe Ilhan Omar și Rashida Tlaib, cu IQ scăzut, în timp ce țipau incontrolabil la ceremonia foarte elegantă de aseară de la Starea Națiunii, un eveniment atât de important și frumos, aveau ochii bulbucați și injectați ca niște nebuni LUNATICI bolnavi mintali care, sincer, arată de parcă ar trebui internate. ”

Cine sunt Ilhan Omar și Rashida Tlaib

Trump chiar a cerut ca democrata Ilhan Omar să fie deportată. Ilhan Omar s-a născut în Somalia, în 1982 Ilhan Omar s-a mutat în 1995 în SUA și a devenit membră a Congresului după alegerile intermediare din 2018. Susținătoare a creșterii salariului minim la 15 dolari pe oră, scutirii studenților de datorii, sistemului medical universal gratuit și a statului palestinian, ea are interdicție de intrare în Israel din 2019 și s-a opus arestării și deportării migranților ilegali de către ICE.

Iar Rashida Tlaib provine dintr-o familie pakistaneză cu 14 frați, născută în 1979, în Michigan. De profesie avocată, ea a devenit aleasă în Congres după alegerile din 2018.

Trump a cerut deportarea din SUA a celor două politiciene și a actorului Robert De Niro

Trump l-a criticat și pe actorul Robert De Niro și chiar a cerut să fie și acesta deportat, după ce a scris despre el că este „bolnav și dement, cu IQ extrem de scăzut”:

„Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro, bolnav de Sindromul Deranjului Trump, o altă persoană bolnavă și dementă, și cred eu, cu un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee ce face sau despre ce vorbește- unele dintre acestea fiind INFRACȚIUNI! ”.

Trump a scris că Robert De Niro „este mai bolnav și mai nebun” decât actrița Rosie O’Donnel, una dintre cei mai virulenți critici la adresa președinției sale.

„Când l-am văzut aseară cum izbucnește în lacrimi, exact ca un copil, mi-am dat seama că ar putea fi chiar mai bolnav decât nebuna de Rosie O’Donnell, care se află chiar acum în Irlanda, încercând să-și dea seama cum să se întoarcă în frumoasele noastre State Unite. Singura diferență dintre De Niro și Rosie este că ea este probabil ceva mai deșteaptă decât el. Vestea bună este că America este acum mai măreață, mai bună, mai bogată și mai puternică ca niciodată, iar asta îi scoate din minți!”, a mai scris Președintele.

„Când oamenii se pot comporta așa și știind că sunt politicieni escroci și corupți, atât de nociv pentru țara noastră, ar trebui să-i trimitem înapoi de unde au venit – cât mai repede posibil. Ei doar le dăuneze Statelor Unite ale Americii, nu pot face nimic bun pentru a le ajuta.”, a adăugat președintele pe Truth Social.

Șeful republicanilor a vrut să le dea afară din sală pe cele două democrate

Mike Johnson (republican), președintele Camerei Reprezentanților din Congres, a dezvăluit public că s-a abținut cu greu să nu lovească cu ciocanul pentru a ordona escortarea celor două democrate din sală pentru perturbarea discursului președintelui, dar a spus că „Trump a gestionat foarte bine situația”.

Ilhan Omar şi Rashida Talib au strigat şi ele la Trump în timpul discursului după ce acesta i-a numit pe membrii comunităţii somaleze din Minnesota drept „piraţi”.

Ilhan Omar a strigat la Trump și l-a considerat răspunzător pentru uciderea a doi cetățeni americani de către forțele ICE în timpul revoltelor din Michigan de luna trecută.

„Ai ucis americani”, a strigat ea la Trump.

„Comportamentul lor a fost scandalos. Am fost la un pas de a bate cu ciocanul şi de a le scoate din sală, dar preşedintele a gestionat foarte bine situaţia”, a spus Mike Johnson.

Robert De Niro ar fi instigat la o revoluție anti-Trump

Într-un podcast recent, actorul în vârstă de 82 de ani ar fi instigat la mișcări în stradă împotriva președintelui Trump. Cu lacrimi în ochi, el a spus că Trump, la fel ca în ianuarie 2021, nu va ceda pașnic funcția de președinte și nu va aproba predarea mandatului în ianuarie 2029, potrivit The Hollywood Reporter.

„Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem să plece. Acum glumește despre naționalizarea alegerilor. Nu glumește. Am văzut deja destul. Nu va pleca. Nici vorbă. Să nu ne amăgim. Nu va pleca. Depinde de noi să scăpăm de el. Povestea este țara noastră, iar Trump o distruge, și cine știe care sunt motivele lui, dar este bolnav, este o porcărie. Trebuie să salvăm această țară. Tot ce știu este că oamenii trebuie să reziste, să reziste, să reziste. Nu există o cale ușoară. Știi, există un moment în viața ta și în propria ta supraviețuire când știi că e mai bine să faci asta. E mai bine să sari și să alergi prin foc, pentru că dacă nu alergi prin foc, nu vei ieși, și asta trebuie să facem.”, a spus actorul premiat cândva cu două premii Oscar, cunoscut pentru rolurile în filmele „Taxi Driver”, „Raging Bull”, „The Deer Hunter”, „The Godfather Part II”, „Goodfellas” și „Joker”.

Deși are dreptul la numai două mandate prezidențiale potrivit Amendamentului 22 din Constituția SUA, Trump a insinuat în glumă că ar vrea să candideze și pentru al treilea mandat prezidențial la alegerile din 2028 pentru că n-a avut două mandate consecutive și a reclamat în mod repetat că alegerile din 2020 au fost fraudate de adversarul său câștigător, fostul președinte Joe Biden.

