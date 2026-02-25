Alimentul care este mai ieftin ca niciodată ascunde, de fapt, o criză profundă în România

Carnea de porc este mai ieftină ca niciodată, dar – deși pentru cumpărători e o veste bună – această ieftinire ascunde de fapt o criză profundă în fermele românești. Producătorii reclamă faptul că preţul pe care-l primesc este sub costul de producţie şi riscă falimentul, ceea ce ar putea însemna mai puțină carne românească pe rafturi.

În schimb, la poarta fermei, preţurile au căzut de tot, fiind de câteva ori mai mici faţă de ce găsim în pieţe şi magazine și chiar sub costul de producţie, potrivit Observator TV.

„4,7 lei, pe medie. Între 4,5 şi 5 lei, în funcţie zona geografică, în funcţie de distanţa faţă de abatoare. Costul de producţie. Este în jur de 6,5 lei”, a declarat Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Cauzele sunt legate în special de importurile mari, dar şi de pesta porcină africană.

Producţia internă de carne de porc a mai crescut, dar nu suficient cât să acopere consumul

„Avem preţuri foarte mici în toată Europa, mai ales din cauza apariţiei pestei porcine africane în Spania. Şi atunci Spania pierzând accesul pe ţări terţe, a trebuit să reverse această carne către România”, a declarat Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Revoltaţi, producătorii care au pierderi uriaşe şi riscă falimentul au cerut ajutorul ministrului Agriculturii, dar n-au primit mare lucru. Florin Barbu a promis doar modificarea legislaţiei privind etichetarea cărnii.

„Dacă această carne este congelată, ea să aibă inscripţionat decongelare. Iar carnea care se valorifică ca şi carne fresh, ieşită din abator, să aibă 48 de ore şi un termen de valabilitate de 6 zile. În cazul în care aduci un produs congelat din UE, îl decongelezi în România şi îl bagi ca fresh în magazinele de retail, sigur preţul creşte. Probabil de acolo vine această practică comercială neloială”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Asta nu înseamnă importuri mai mici, ci o eventuală corecţie a preţurilor la raft, deci cel mai câştigat va fi consumatorul final.

Producţia internă de carne de porc a mai crescut, dar nu este suficient pentru a ne acoperi consumul. Aşa că ajungem să importăm aproximativ 70% din cantitatea de care avem nevoie. Şi o aducem din Germania, Spania şi Ungaria.

Anual, importăm de aproximativ 1 miliard de euro. Între timp, Consiliul Concurenţei a demarat o anchetă privind comercializarea cărnii de porc în România.

